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AH股新聞

29/06/2023 07:53

南華金融（６１９）３２２萬元售東航（６７０）Ｈ股料蝕５４萬元

　　《經濟通通訊社２９日專訊》南華金融（００６１９）公布，昨日在市場上以３２２萬元出
售東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）合共１１８﹒６萬股Ｈ股，佔東航約
０﹒０１％股權，預期確認虧損約５４﹒２萬元。
　　該集團指，每股已出售東航股份平均售價約２﹒７１元，擬將東航出售事項所得款項用作一
般營運資金。（ｗｈ）

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