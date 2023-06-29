《經濟通通訊社２９日專訊》南華金融（００６１９）公布，昨日在市場上以３２２萬元出

售東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）合共１１８﹒６萬股Ｈ股，佔東航約

０﹒０１％股權，預期確認虧損約５４﹒２萬元。

該集團指，每股已出售東航股份平均售價約２﹒７１元，擬將東航出售事項所得款項用作一

般營運資金。（ｗｈ）

