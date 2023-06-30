《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，６月製造業ＰＭＩ的降幅收窄０﹒２個百分

點至４９。植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼發表評論指，儘管連續三個月收縮，但６月

ＰＭＩ終結了自３月以來的連續下降，結合其他高頻數據來看，製造業ＰＭＩ可能已觸底。

他指出，６月製造業ＰＭＩ呈現出四個積極特點。一是大企業加速擴張，中小企業降幅收窄

，但小企業進一步下降。二是部分重點行業景氣水平繼續回升，裝備製造業和高技術製造業

ＰＭＩ分別加快０﹒５和０﹒７個百分點，行業擴張力度有所加大。三是製造業行業景氣水平有

所改善。被調查的２１個行業中有１２個環比上升，比５月增加４個。四是市場預期穩中向好。

生產經營活動預期指數為５３﹒４，表明多數企業對未來信心仍然保持穩定，對行業發展仍然保

持樂觀。

此外，非製造業ＰＭＩ連續６個月保持擴張，其中建築業和服務業ＰＭＩ仍保持較高水平，

表明房地產、基建項目建設和服務業均在穩步恢復和推進，對下一階段擴內需和穩增長會有促進

作用。

展望三季度，隨著需求逐步回暖和工業生產的加快，製造業ＰＭＩ有望在三季度中後期重新

擴張。接下來，相關政策應向擴大內需、穩定就業、增加收入和支持中小企業等方面發力。

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