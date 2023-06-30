《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：不斷提高組織工作質量

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國家主席習近平近日對黨的建設和組織工作作出重要指示稱，各級黨委及其組織部門要扎實做好

理論武裝、選賢任能、強基固本、育才聚才各項工作，為全面建成小康社會、開啟全面建設社會

主義現代化國家新徵程作出積極貢獻。



「雙限」政策局部鬆動，新一輪穩樓市暖風起

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今年一季度，房地產市場活躍度上升，但進入二季度，回暖態勢未能延續。專家指出，為保持房

地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或?釀出台。



科創企業「跑起來跑得穩」

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除了企業家不懈努力和奮鬥，在一項項科技創新成果孵化轉化的背後，少不了金融機構鼎力相助

。專家指出，作為推動「科技－產業－金融」良性循環中的關鍵一環，充分發揮金融對實體經濟

發展的服務作用，通過有效配置資源推動科技與產業發展，既是各方共識，也是大家付諸行動的

方向。





《上海證券報》



習近平：不斷提高組織工作質量

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國家主席習近平近日對黨的建設和組織工作作出重要指示稱，各級黨委及其組織部門要扎實做好

理論武裝、選賢任能、強基固本、育才聚才各項工作，為全面建成小康社會、開啟全面建設社會

主義現代化國家新徵程作出積極貢獻。



國務院：試點對接國際高標準推進制度型開放

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國務院日前發布《關於在有條件的自貿區和自貿港試點對接國際高標準推進制度型開放若干措施

》，聚焦貨物貿易、服務貿易、商務人員臨時入境、數字貿易、營商環境、風險防控等６個方面

，提出具體試點措施和風險防控舉措。



北交所港交所簽署合作備忘錄

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北交所與港交所２９日在京簽署合作諒解備忘錄。根據備忘錄，北交所和港交所將支持雙方市場

符合條件的已上市公司在對方市場申請上市。





《證券時報》



習近平：不斷提高組織工作質量

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國家主席習近平近日對黨的建設和組織工作作出重要指示稱，各級黨委及其組織部門要扎實做好

理論武裝、選賢任能、強基固本、育才聚才各項工作，為全面建成小康社會、開啟全面建設社會

主義現代化國家新徵程作出積極貢獻。



吉林衛星產業集群效應顯現

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以長光衛星「吉林一號」衛星項目為核心，吉林省的光學製造、電子信息、新材料等多個與之相

關的行業在近年來快速發展，衛星產業已經形成集群效應，有望為東北老工業基地的全面振興、

全方位振興找尋到新路徑。



北交所港交所推出「北＋Ｈ」上市安排

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北交所２９日與香交所簽署合作諒解備忘錄。北交所總經理隋強表示，推出「北＋Ｈ」京港兩地

上市安排，將進一步拓寬內地和香港「Ａ＋Ｈ」模式的惠及面，便利更多企業借助京港市場加速

發展。（ｌｃ）

