《鍾之日記》６月３０日，香港天氣：時晴時陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



在半年結之際，祖國股市今日拉升粉飾表現，消費、金融、地產、軍工、醫藥、半導體等板

塊集體拉漲，帶動滬綜指半日收復三千二，午後進一步整固，全日升幅維持在０﹒６２％，報

３２０２﹒０６鎖定整數關。本周外圍地緣政治動盪拖累滬指周一（２６日）曾創１月初以來新

低，接下來四日滬指加緊修復裂口，累計全周滬指微升０﹒１％，整個６月也只是下跌

０﹒０８％。

國家統計局公布，６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，繼續處於萎縮區間，但比

上月微升０﹒２個百分點，符合市場預期，其中新訂單指數為４８﹒６％，比上月升０﹒３個百

分點，不過非製造業商務活動指數為５３﹒２％，較較上月顯著下降１﹒３個百分點，是６個月

以來低位。

深成指今日升１﹒０２％，上半年累計升０﹒１％，幾乎打和，創業板指今漲１﹒６％，但

上半年下跌了５﹒６１％。

兩市全日成交９１８６億元人民幣，按日增加６﹒２％，外資循陸股通淨流入近３７億元人

民幣。



＊中資股表現嚴重落後環球股市＊



內地製造業景氣稍有改善，香江魚缸今日升跌幅度不大，恒生指數收報１８９１６，跌１７

點或０﹒０９％，主板成交８１１﹒４８億元。

２０２３年過了一半，歐美還未停止加息周期，但中國為提振經濟已推出不少寬鬆政策，滬

綜指在整個上半年只有３﹒６５％的升幅，而港股表現更跌４﹒３７％，嚴重跑輸環球股市。由

今年初截至目前，美國標普５００指數大升１５％，納斯達克指數更漲近３１％，巴黎

ＣＡＣ４０指數升１１％，東京日經平均指數漲２９％現處於歷史高位，南韓綜合股價指數同升

１５％，至於台股加權平均指數半年升幅亦達到近２０％。

瑞銀香港策略師陳志立表示，將恒指今年目標由２３６００點調低至２１７００點，

ＭＳＣＩ香港指數目標由１２５５０點調低至１１３００點。他稱，考慮到香港地區以外的宏觀

不確定性和市場波動，繼續看好高股息率股。同時，預計經濟重啟受益者將表現更佳，因為基本

面仍提供支撐。



＊小鵬新車吸引，股價升至年內高＊



小鵬汽車（０９８６８）發布新款智能電動ＳＵＶ「小鵬Ｇ６」，售價介乎２０﹒９９萬元

至２７﹒６９萬元人民幣，預計７月開始交付。集團董事長何小鵬表示，作為扶搖架構下首款戰

略車型，Ｇ６對於小鵬就好比ｉＰｈｏｎｅ４之於蘋果，代表了小鵬汽車對於下一代智能電動車

的思考。對於小鵬Ｇ６的訂單已突破３﹒５萬輛，他表示，Ｇ６的月銷量目標最少要過萬架，但

不贊同「要靠小鵬Ｇ６打銷量翻身仗」的觀點，認為一家公司如果只靠一款車就錯了，做汽車是

要靠長線和體系。

花旗發表報告表示，「小鵬Ｇ６」最低建議零售價符合市場預期，指定價有吸引力，維持料

Ｇ６每月可銷售１萬輛的預測，並認為Ｇ６的定價具吸引力，指定價策略是一次良好且理性的嘗

試，料可吸引了想要入門級中型純電動ＳＵＶ，但又不想負擔購買特斯拉Ｍｏｄｅｌ－Ｙ或小鵬

Ｐ７ｉ價格的客戶。

小鵬汽車全日飆升１０﹒４％，報５０元，連升３日，創年內新高。其他新能源汽車股跟隨

造好，蔚來（０９８６６）升４﹒８％，長汽（０２３３３）升４﹒８％，比亞迪

（０１２１１）升０﹒９％，理想汽車（０２０１５）升０﹒３％。



＊央企投身ＡＩ熱潮，中聯通推模型股價受捧＊



在ＭＷＣ２０２３上海期間，中國聯通（００７６２）舉辦「未來網絡．創領未來」主題會

議暨科技創新成果發布會，期間發布「鴻湖圖文ＡＩ大模型１﹒０」，是首個面向運營商增值業

務的大模型。該模型目前擁有８億訓練參數和２０億訓練參數兩個版本，可實現以文生圖、視頻

剪輯、以圖生圖等功能。此外，中聯通還發布了通信網絡全域數字孿生產品、數字化應用平台

ＤＡＰ、聯通鏈分布式ＢａａＳ聯邦平台、聯通智能視頻雲等創新成果。

中聯通終結八連跌，今日價升５﹒９％，報５﹒１８元；同業中移動（００９４１）升

１﹒１％，中電信（００７２８）升０﹒５％。

三大電訊商對生成式ＡＩ領域的熱情不輸民營科企，如今全世界都在摸索人工智能時代的法

律和道德邊界，參與討論的先行者將掌握對新一波技術革命的話事權。ＧＰＴ產業聯盟成立大會

在本周三（２８日）舉辦，稱要共同探究智能的本質，探索智能湧現機制，催生更具包容性、安

全性、中國自主的通用人工智能，釋放原始創新活力，開創智能時代的新機遇與新價值云云，

ＧＰＴ產業聯盟背後的組織者就包括三大電訊商和中國廣電。





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