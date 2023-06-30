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AH股新聞

30/06/2023 09:56

《Ａ股焦點》盛通股份擬夥騰訊雲開展人工智能課程，惟跌近２％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》盛通股份（深：００２５９９）子公司盛通知行與騰訊
（００７００）旗下騰訊雲簽署協議，擬在青少年人工智能教育生態領域開展合作，將開展人工
智能課程及產品、科技教育硬件產品、校內外科教解決方案、營地項目、研學項目、公有雲採購
、用戶服務等合作，期望產生不低於１億元的業務銷售總額。
　　惟盛通股份股價未受提振，早段跌１﹒７１％，報９﹒１７元人民幣。（ｄｗ）

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