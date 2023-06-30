《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》由上海人工智能實驗室牽頭，聯合國內外
頂級科研機構、高校及醫院昨日共同發布全球首個醫療多模態基礎模型群「
ＯｐｅｎＭＥＤＬａｂ浦醫」。
「ＯｐｅｎＭＥＤＬａｂ浦醫」將於近期逐步開源，覆蓋醫學圖像、醫學文本、生物信息、
蛋白質工程等逾１０種醫療數據模態，促進基於醫療基礎模型的跨領域、跨疾病、跨模態科研突
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30/06/2023 08:30
《駐滬專電》上海ＡＩ實驗室開源全球首個醫療基礎模型群
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》由上海人工智能實驗室牽頭，聯合國內外
頂級科研機構、高校及醫院昨日共同發布全球首個醫療多模態基礎模型群「
ＯｐｅｎＭＥＤＬａｂ浦醫」。
「ＯｐｅｎＭＥＤＬａｂ浦醫」將於近期逐步開源，覆蓋醫學圖像、醫學文本、生物信息、
蛋白質工程等逾１０種醫療數據模態，促進基於醫療基礎模型的跨領域、跨疾病、跨模態科研突
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