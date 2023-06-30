  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/06/2023 08:56

【國務會議】李強：促進家居消費，鼓勵企業提供定制化家居商品

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《關於促
進家居消費的若干措施》。
　　會議指出，家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，
有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。要打好政策組合拳，促進家居消費的政策要與老舊小區改
造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網絡等政策銜接配合、協同發力，形
成促消費的合力。要提高供給質量和水平，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步
增強居民消費意願，助力生活品質改善。
　　會議又審議通過《中華人民共和國領事保護與協助條例（草案）》。會議強調，要提高海外
安全保障能力和水平，加快構建海外安全保護體系，更好保障中國在海外的公民、法人、非法人
組織合法權益。
　　此外，對於寧夏銀川「６．２１」特別重大燃氣爆炸事故。會議指出，要進一步強化安全生
產重大風險和事故隱患排查整治，有效防範重特大生產安全事故發生。針對燃氣、建築施工、交
通運輸等重點行業領域，從源頭上降低安全風險，避免隱患常治常存、事故屢禁不止。（ｌｃ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金