《經濟通通訊社３０日專訊》國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《關於促

進家居消費的若干措施》。

會議指出，家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，

有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。要打好政策組合拳，促進家居消費的政策要與老舊小區改

造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網絡等政策銜接配合、協同發力，形

成促消費的合力。要提高供給質量和水平，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步

增強居民消費意願，助力生活品質改善。

會議又審議通過《中華人民共和國領事保護與協助條例（草案）》。會議強調，要提高海外

安全保障能力和水平，加快構建海外安全保護體系，更好保障中國在海外的公民、法人、非法人

組織合法權益。

此外，對於寧夏銀川「６．２１」特別重大燃氣爆炸事故。會議指出，要進一步強化安全生

產重大風險和事故隱患排查整治，有效防範重特大生產安全事故發生。針對燃氣、建築施工、交

通運輸等重點行業領域，從源頭上降低安全風險，避免隱患常治常存、事故屢禁不止。（ｌｃ）

