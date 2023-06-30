《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》因操縱大連聖亞（滬：６００５９３）、

郎博科技（滬：６０３６５５）、長盛軸承（深：３００７１８）三隻股票，配資大佬李躍宗昨

日被上海市第一中級人民法院認定犯操縱證券市場罪，一審判處有期徒刑９年６個月，並處以罰

金１２００萬元（人民幣．下同）。

法院指，李躍宗於２０１９年９月至２０２０年的１１月之間，為謀取非法利益，使用其實

際控制的逾４５０個他人證券賬戶，集中資金優勢及持股優勢，連續買賣大連聖亞、長盛軸承、

朗博科技等三隻股票，操縱相關股票的交易價格和交易量。

據法院披露的審計報告，李躍宗操縱上述三隻股票的賬面浮盈合計２﹒８億元。

除了操縱股票外，李躍宗還因非法經營、場外配資被罰。李躍宗經營的美春公司，在未取得

證券經紀融資業務的情況下，以１：３至１：１０不等的比例配資，並以微信發布信息、口口相

傳等方式，專門提供證券經紀服務，賺取交易手續費及配資的利息。

天眼查顯示，上海美春資產成立於２０１５年６月，註冊資本１０００萬元，實繳資本

６８５萬元，李躍宗為法定代表人也是實際控制人，持有公司１００％股份。

