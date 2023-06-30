《經濟通通訊社３０日專訊》人行旗下媒體《金融時報》發表「理性看待人民幣匯率波動」

的文章，文章引述業內專家認為，中美貨幣政策分化帶來的利差變化、美元匯率階段性走強等因

素給人民幣匯率帶來了短期的、階段性的壓力。不過，隨著國內經濟穩步復甦，加之外貿保持韌

性，人民幣資產具備長期吸引力，人民幣匯率穩定有堅實的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望

繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。



＊通過衍生產品開展套期保值外，使用人民幣結算也是很好的方法＊



文章提醒，在人民幣匯率雙向波動常態化背景下，企業樹立風險中性的理念至關重要。不要

賭人民幣升值或貶值，須知久賭必輸。匯率雙向波動下，企業和個人應保持對市場的合理預期，

擇優選擇匯兌時機。外資外貿企業應積極尋求專業金融機構咨詢方案，利用遠期結售匯、外匯期

權等金融衍生工具降低交易風險，更好地管理境內外資產，保持收益穩定。

文章指出，企業管理匯率風險的方式很多，除了通過衍生產品開展套期保值外，使用人民幣

結算也是個很好的方法，還有進行貿易融資，都是很好的對沖方式。（ｃｔ）

