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AH股新聞

30/06/2023 16:51

【聚焦人幣】官媒：下半年人幣匯率有望在均衡水平上保持基本穩定

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人行旗下媒體《金融時報》發表「理性看待人民幣匯率波動」
的文章，文章引述業內專家認為，中美貨幣政策分化帶來的利差變化、美元匯率階段性走強等因
素給人民幣匯率帶來了短期的、階段性的壓力。不過，隨著國內經濟穩步復甦，加之外貿保持韌
性，人民幣資產具備長期吸引力，人民幣匯率穩定有堅實的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望
繼續在合理均衡水平上保持基本穩定。
　
＊通過衍生產品開展套期保值外，使用人民幣結算也是很好的方法＊
　
　　文章提醒，在人民幣匯率雙向波動常態化背景下，企業樹立風險中性的理念至關重要。不要
賭人民幣升值或貶值，須知久賭必輸。匯率雙向波動下，企業和個人應保持對市場的合理預期，
擇優選擇匯兌時機。外資外貿企業應積極尋求專業金融機構咨詢方案，利用遠期結售匯、外匯期
權等金融衍生工具降低交易風險，更好地管理境內外資產，保持收益穩定。
　　文章指出，企業管理匯率風險的方式很多，除了通過衍生產品開展套期保值外，使用人民幣
結算也是個很好的方法，還有進行貿易融資，都是很好的對沖方式。（ｃｔ）

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