《經濟通通訊社３０日專訊》內媒報道，華為智選車業務正在建設有別於當前手機賣場的汽

車銷售門店，專門用於銷售華為智選車生態聯盟車型，包括目前已經在售的ＡＩＴＯ問界系列，

以及規劃中的奇瑞、江淮、極狐等合作車型。

報道指，渠道鋪設的方式包括新建和舊有門店擴容，但舊門店要求為汽車開辟一個足夠大且

獨立的區域。華為將優先從原來的手機端門店投資人中招募，同時也開放部分額度給外部投資人

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