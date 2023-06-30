《經濟通通訊社３０日專訊》荷蘭和美國據報將針對中國芯片推出政策「組合拳」，分別

宣布新一輪針對的中國晶片出口管制。外交部發言人毛寧在回應記者提問時表示，中方堅決反對

美方泛化國家安全概念，濫用出口管制，以各種借口拉攏脅迫其他國家對華搞科技封鎖，以行政

手段干預企業之間的正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈的穩定

，不符合任何一方的利益。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。



＊兩國芯片管制，艾司摩爾（ＡＳＭＬ）等受影響＊



《路透》早前報道，荷蘭最快今日稍後發布新措施，擴大半導體設備出口管制，受影響的包

括艾司摩爾（ＡＳＭＬ）和ＡＳＭ太平洋等半導體生產商。目前艾司摩爾最高端的產品已經受到

限制，消息人士指，新的管制措施將涵蓋公司的二線產品，須獲得當局許可才能出口，預料９月

起生效。

報道並指，美國亦會在下月底前公布措施，進一步限制半導體設備出口予中芯國際

（００９８１） （滬：６８８９８１）等６間中國企業，外國企業的半導體產品如果含有美國

零件，日後亦會受到限制，包括艾司摩爾較舊款的光刻機。（ｄｗ）

