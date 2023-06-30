《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣加速貶值之際，人民銀行和國家外匯局近期加大了對銀

行和進出口企業的調研力度，內容涉及資金跨境流動、對匯率波動的看法及市場情緒等方面。

據《彭博》引述接受調研的人士表示，主題涉及匯率風險管理、進出口和結售匯業務、市場

預期等，調研形式包括了郵件、網絡問卷、電話和現場會議等。他們並稱，今年以來包括人行和

外匯局在內的國家部委、行業組織的調研明顯多於往年。



＊外匯局要求幾天內答覆對匯率波動的看法和穩定匯市的建議＊



其中一位來自中資銀行的人士稱，外匯局在最近的一次調研中詢問了銀行的結售匯、資本流

動等情況，以及對匯率波動的看法和穩定匯市的建議等，並要求在幾天內答覆。

來自多個省份的企業人士稱，５月和６月均收到外匯局相關調研，以了解企業的外匯敞口、

套期保值比例、２０２２年以來匯率貶值對企業收益的影響、外貿行業的相關形勢及對支持進出

口的外匯政策方面的需求和建議等。他們並表示，包括發改委等其他部門還針對經濟運行形勢和

企業經營狀況等方面展開多次調研。

受中美貨幣政策分化、利差倒掛加劇、國內經濟復甦不及預期、季節性購匯等因素的影響，

人民幣兌美元創下逾七個月新低。人行本周開始通過偏強中間價發出阻貶信號，但尚未推出足以

扭轉匯率走勢的強力政策。



＊外匯局：調研情況顯示當前中國外匯市場預期總體穩定＊



外匯局對此回應稱，調研情況顯示當前中國外匯市場預期總體穩定，市場主體外匯交易行為

保持理性，跨境收支和結售匯延續基本平衡格局。銀行、企業等主要參與者逐步適應匯率雙向波

動，企業匯率風險中性意識增強，匯率風險管理能力進一步提升。市場主體普遍認為，隨著中國

各項政策舉措不斷發揮效應，經濟運行持續回升向好，將對外匯市場提供更有力的支撐。外匯局

將繼續與市場主體保持良好互動，聽取意見建議，做好外匯市場服務。

彭博經濟研究首席亞洲經濟學家舒暢和Ｅｒｉｃ Ｚｈｕ發研究報告稱，人行意在平抑人民

幣的下滑走勢，而非阻止人民幣走低，其人民幣壓力指標顯示，雖然人民幣趨勢仍將下行，但不

太可能大幅貶值，人行可能不會著手驅動人民幣升值，因為這缺乏來自經濟或市場基本面的支持

。



＊人行調查：儲戶對收入和房價變得更加悲觀＊



另外，人行對儲戶的定期調查顯示，愈來愈多中國人的收入下降，並預計未來三個月房價將

下跌。本季儲戶調查的收入感受指數下降至４９﹒７，約六分之一的受訪者表示，本季度收入低

於今年第一季的收入。去年，隨著該國進入防疫封鎖狀態，該指數下降，然後在１至３月再次反

彈。

近１７％的人預計，下季度中國房價將下跌。在上個季度的調查中這個比例為１４﹒４％。

約１６％的人預期房價會上漲，低於上季度的１８﹒５％；５４﹒２％的人認為，房價「基本不

變」，與上季度基本持平。

房地產行業第一季度確實出現小幅反彈，增長１﹒３％，為一年多來首次擴張，但人們仍然

不願借貸購買新房。（ｊｔ）

