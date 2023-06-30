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AH股新聞

30/06/2023 09:05

【聚焦人幣】外匯監管加強調研力度，了解銀企匯率風控現狀和情緒

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民幣加速貶值之際，人民銀行和國家外匯局近期加大了對銀
行和進出口企業的調研力度，內容涉及資金跨境流動、對匯率波動的看法及市場情緒等方面。
　　據《彭博》引述接受調研的人士表示，主題涉及匯率風險管理、進出口和結售匯業務、市場
預期等，調研形式包括了郵件、網絡問卷、電話和現場會議等。他們並稱，今年以來包括人行和
外匯局在內的國家部委、行業組織的調研明顯多於往年。
　
＊外匯局要求幾天內答覆對匯率波動的看法和穩定匯市的建議＊
　
　　其中一位來自中資銀行的人士稱，外匯局在最近的一次調研中詢問了銀行的結售匯、資本流
動等情況，以及對匯率波動的看法和穩定匯市的建議等，並要求在幾天內答覆。
　　來自多個省份的企業人士稱，５月和６月均收到外匯局相關調研，以了解企業的外匯敞口、
套期保值比例、２０２２年以來匯率貶值對企業收益的影響、外貿行業的相關形勢及對支持進出
口的外匯政策方面的需求和建議等。他們並表示，包括發改委等其他部門還針對經濟運行形勢和
企業經營狀況等方面展開多次調研。
　　受中美貨幣政策分化、利差倒掛加劇、國內經濟復甦不及預期、季節性購匯等因素的影響，
人民幣兌美元創下逾七個月新低。人行本周開始通過偏強中間價發出阻貶信號，但尚未推出足以
扭轉匯率走勢的強力政策。
　
＊外匯局：調研情況顯示當前中國外匯市場預期總體穩定＊
　
　　外匯局對此回應稱，調研情況顯示當前中國外匯市場預期總體穩定，市場主體外匯交易行為
保持理性，跨境收支和結售匯延續基本平衡格局。銀行、企業等主要參與者逐步適應匯率雙向波
動，企業匯率風險中性意識增強，匯率風險管理能力進一步提升。市場主體普遍認為，隨著中國
各項政策舉措不斷發揮效應，經濟運行持續回升向好，將對外匯市場提供更有力的支撐。外匯局
將繼續與市場主體保持良好互動，聽取意見建議，做好外匯市場服務。
　　彭博經濟研究首席亞洲經濟學家舒暢和Ｅｒｉｃ　Ｚｈｕ發研究報告稱，人行意在平抑人民
幣的下滑走勢，而非阻止人民幣走低，其人民幣壓力指標顯示，雖然人民幣趨勢仍將下行，但不
太可能大幅貶值，人行可能不會著手驅動人民幣升值，因為這缺乏來自經濟或市場基本面的支持

　
＊人行調查：儲戶對收入和房價變得更加悲觀＊
　
　　另外，人行對儲戶的定期調查顯示，愈來愈多中國人的收入下降，並預計未來三個月房價將
下跌。本季儲戶調查的收入感受指數下降至４９﹒７，約六分之一的受訪者表示，本季度收入低
於今年第一季的收入。去年，隨著該國進入防疫封鎖狀態，該指數下降，然後在１至３月再次反
彈。
　　近１７％的人預計，下季度中國房價將下跌。在上個季度的調查中這個比例為１４﹒４％。
約１６％的人預期房價會上漲，低於上季度的１８﹒５％；５４﹒２％的人認為，房價「基本不
變」，與上季度基本持平。
　　房地產行業第一季度確實出現小幅反彈，增長１﹒３％，為一年多來首次擴張，但人們仍然
不願借貸購買新房。（ｊｔ）

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