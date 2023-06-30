《經濟通通訊社３０日專訊》電子閱讀器明星產品Ｋｉｎｄｌｅ在中國畫上句號。６月３０
日，根據亞馬遜Ｋｉｎｄｌｅ服務號發布的通知，正式停止中國Ｋｉｎｄｌｅ電子書店的運營，
此後用戶無法再購買新的電子書。對於用戶此前已購買的電子書，可以在２０２４年６月３０日
之前下載，並且可以繼續閱讀。存儲在Ｋｉｎｄｌｅ設備上的電子書及個人文檔不會受到影響。
（ｊｔ）
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30/06/2023 14:06
《中國要聞》Ｋｉｎｄｌｅ電子書店停運，用戶無法再購買新電子書
《經濟通通訊社３０日專訊》電子閱讀器明星產品Ｋｉｎｄｌｅ在中國畫上句號。６月３０
日，根據亞馬遜Ｋｉｎｄｌｅ服務號發布的通知，正式停止中國Ｋｉｎｄｌｅ電子書店的運營，
此後用戶無法再購買新的電子書。對於用戶此前已購買的電子書，可以在２０２４年６月３０日
之前下載，並且可以繼續閱讀。存儲在Ｋｉｎｄｌｅ設備上的電子書及個人文檔不會受到影響。
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