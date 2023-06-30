《經濟通通訊社３０日專訊》關注ＰＭＩ數據，滬深股市今早先行低開，上證綜合指數（滬

綜指）低開０﹒１１％，報３１７８﹒９２點，深成指低開０﹒１７％，創業板指低開

０﹒０７％，科創５０指數低開０﹒２３％失守１０００關，地產、家品股造好，機械、半導體

股走低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價連跌七個交易日，今報７﹒２２５８，較上個交易

日跌５０點子，續創去年１１月１０日以來近８個月新低，也是連續第三個月下跌。

中國經濟持續下行，盡管投放大量融資，但投資和消費環節的恢復仍然乏力。人行今年第二

季度城鎮儲戶問卷調查報告顯示，５８％的居民傾向於更多儲蓄，只有１６﹒２％的居民在未來

三個月打算購房，比例低於今年一季度的１７﹒５％。

國務院總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過《關於促進家居消費的若干措施》，提

出採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢復，並要打好政策組合拳，促進

家居消費的政策要與老舊小區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設等。鼓勵企業提供更多個

性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意願，助力生活品質改善。

人民銀行進行１０３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放１０３０億元。公

開市場２５日至今共進行１１６９０億元逆回購，期間有４６００億元資金到期，即６天共放水

７０９０億元。（ｅｙ）

