《經濟通通訊社３０日專訊》在半年結之際Ａ股打翻身仗，消費、金融、地產、軍工、醫藥

、半導體等板塊集體拉漲，帶動滬綜指攻堅三千二，滬指半日升幅愈拉愈大，午收升０﹒７８％

，報３２０７﹒２７收復整數關，深成指升１﹒２２％，創業板指更漲２％。兩市半日成交

５５０２億元（人民幣．下同），比上日（２９日）同時段增加９﹒２％，外資循陸股通淨流入

超過５３億元。

國家統計局公布，６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，繼續處於萎縮區間，但比

上月微升０﹒２個百分點，符合市場預期，其中新訂單指數為４８﹒６％，比上月升０﹒３個百

分點，表明製造業市場需求景氣度有所改善。不過非製造業商務活動指數為５３﹒２％，較較上

月顯著下降１﹒３個百分點，是６個月以來低位。

人民銀行今日進行１０３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放１０３０億元，公

開市場２５日至今共進行１１６９０億元逆回購，期間有４６００億元資金到期，即６天共放水

７０９０億元。



＊內房向前衝，憧憬一二線城市鬆綁限購令＊



《中國證券報》引述專家意見指，為保持房地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或醞釀出

台，當局或繼續把降低購房門檻和購房成本放在首位，甚至將限售限購政策鬆綁擴大到核心一二

線城市。消息刺激地產股向上，中南建設（深：０００９６１）飆９﹒８％，金科股份

（深：０００６５６）升６﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）升１﹒５％，金地集團

（滬：６００３８３）升１﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）揚０﹒６％。

四大行靠穩，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）

升０﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒６％，建設銀行（滬：６０１９３９）升

０﹒５％。



＊消費刺激可期，家品紡織齊齊飆＊



國務院常務會議審議通過《關於促進家居消費的若干措施》，提出促進家居消費的政策要與

老舊小區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網絡等政策銜接配合、協

同發力，形成促消費的合力，並鼓勵企業提供更多個性化、定製化家居商品，進一步增強居民消

費意願，助力生活品質改善。

家品股今早高開飆升，致歐科技（深：３０１３７６）漲１１﹒１％，瑞爾特

（深：００２７９０）漲６﹒１％，浙江永強（深：００２４８９）升５％，浙江正特

（深：００１２３８）升４﹒７％，樂歌股份（深：３００７２９）升４﹒６％，頂固集創

（深：３００７４９）走高４﹒５％，帝歐家居（深：００２７９８）升４﹒１％。

當局提振消費訊號強烈，紡織股同飆，萃華珠寶（深：００２７３１）、洪興股份

（深：００１２０９）、浪莎股份（滬：６００１３７）漲停，棒傑股份（深：００２６３４）

升９﹒１％，日播時尚（滬：６０３１９６）升７﹒２％，華利集團（深：３００９７９）走高

６﹒４％。（ｅｙ）

