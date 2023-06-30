《經濟通通訊社３０日專訊》在半年結之際Ａ股今日拉升粉飾表現，消費、金融、地產、軍

工、醫藥、半導體等板塊集體拉漲，帶動滬綜指半日收復三千二，午後進一步整固，全日升幅維

持在０﹒６２％，報３２０２﹒０６鎖定整數關。本周外圍地緣政治動盪拖累滬指周一（２６日

）曾創１月初以來新低，接下來四日滬指加緊修復裂口，累計全周滬指微升０﹒１％，整個６月

也只是下跌０﹒０８％。

２０２３年過了一半，歐美還未停止加息周期，但中國為提振經濟已推出不少寬鬆政策，滬

綜指在整個上半年仍然有３﹒６５％的升幅，不過這個成績相信不會讓股民滿意，因為

３﹒６５％的升幅嚴重跑輸美國及除香港外其他亞洲股市，由今年初截至目前，美國標普５００

指數大升１５％，納斯達克指數更漲近３１％，東京日經平均指數漲２９％現處於歷史高位，南

韓綜合股價指數同升１５％，台股加權平均指數半年升幅達到１９﹒６５％。

深成指今日升１﹒０２％，上半年累計升０﹒１％，幾乎打和，創業板指今漲１﹒６％，但

上半年下跌了５﹒６１％。

兩市全日成交９１８６億元（人民幣．下同），，按日增加６﹒２％，外資循陸股通淨流入

近３７億元。

國家統計局公布，６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，繼續處於萎縮區間，但比

上月微升０﹒２個百分點，符合市場預期，其中新訂單指數為４８﹒６％，比上月升０﹒３個百

分點，表明製造業市場需求景氣度有所改善。不過非製造業商務活動指數為５３﹒２％，較較上

月顯著下降１﹒３個百分點，是６個月以來低位。

人民銀行今日進行１０３０億元７天期逆回購，淨投放１０３０億元，公開市場２５日至今

共進行１１６９０億元逆回購，期間有４６００億元資金到期，即６天共放水７０９０億元。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４２﹒４５ ＋０﹒５４

上證綜合指數 ３２０２﹒０６ ＋０﹒６２ ３５９７﹒４０

上證Ａ股指數 ３３５６﹒６５ ＋０﹒６２

深證成份指數 １１０２６﹒５９ ＋１﹒０２ ５５８８﹒８２

深圳創業板指數 ２２１５﹒００ ＋１﹒６０

上證Ｂ股指數 ２６６﹒９９ －０﹒２６ １﹒０４

深證Ｂ股指數 １１４４﹒６７ ＋１﹒０３ ０﹒５４

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