《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒６２％，報３３５６﹒６５點。

《中國證券報》引述專家意見指，為保持房地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或醞釀出

台，當局或繼續把降低購房門檻和購房成本放在首位，甚至將限售限購政策鬆綁擴大到核心一二

線城市。消息刺激地產股向上，金地集團（滬：６００３８３）升０﹒１％。

國家統計局公布，６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，繼續位於榮枯線之下，但

比上月微升０﹒２個百分點，符合市場預期。四大行靠穩，中國銀行（滬：６０１９８８）升

１﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）升

１﹒２％，建設銀行（滬：６０１９３９）升近１％。

券商股跟隨造好，中國銀河（滬：６０１８８１）升４﹒８％，中信建投

（滬：６０１０６６）升２﹒９％，華泰證券（滬：６０１６８８）升２﹒３％，中信證券

（滬：６０００３０）升１﹒８％，招商證券（滬：６００９９９）升１﹒６％，國泰君安

（滬：６０１２１１）升１﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）升１％，海通證券

（滬：６００８３７）升近１％。（ｊｔ）

