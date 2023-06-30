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AH股新聞

30/06/2023 15:10

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒６２％，報３３５６﹒６５點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒６２％，報３３５６﹒６５點。
　　《中國證券報》引述專家意見指，為保持房地產市場恢復勢頭，更多增量政策舉措或醞釀出
台，當局或繼續把降低購房門檻和購房成本放在首位，甚至將限售限購政策鬆綁擴大到核心一二
線城市。消息刺激地產股向上，金地集團（滬：６００３８３）升０﹒１％。
　　國家統計局公布，６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９％，繼續位於榮枯線之下，但
比上月微升０﹒２個百分點，符合市場預期。四大行靠穩，中國銀行（滬：６０１９８８）升
１﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒８％，農業銀行（滬：６０１２８８）升
１﹒２％，建設銀行（滬：６０１９３９）升近１％。
　　券商股跟隨造好，中國銀河（滬：６０１８８１）升４﹒８％，中信建投
（滬：６０１０６６）升２﹒９％，華泰證券（滬：６０１６８８）升２﹒３％，中信證券
（滬：６０００３０）升１﹒８％，招商證券（滬：６００９９９）升１﹒６％，國泰君安
（滬：６０１２１１）升１﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）升１％，海通證券
（滬：６００８３７）升近１％。（ｊｔ）

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