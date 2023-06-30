《經濟通通訊社３０日專訊》國家外匯管理局公布，截至２０２３年３月底，中國全口徑外

債餘額為１７１１６９億元（人民幣．下同），等值２４９０９億美元，較２０２２年末增加

３８１億美元，增幅２％。國家外匯管理局表示，中國外債主要指標均在國際公認的安全線以內

，外債風險總體可控。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，中國經濟運行開局良好，今年第一季中國

外債規模有所回升，結構保持基本穩定，並預計未來將繼續保持穩定。黃春英表示，隨著主要發

達經濟體貨幣政策緊縮節奏放緩，有關外溢影響將逐步減弱，同時中國堅持穩中求進工作總基調

，經濟運行整體回升向好，為中國外債規模穩定提供了根本支撐；國家外匯管理局將繼續推進跨

境貿易和投融資便利化，服務實體經濟高質量發展。



＊中長期外債佔比稍有下降＊



從期限結構看，中長期外債餘額為７４９８５億元，佔４４％，較２０２２年底下降１個百

分點；短期外債餘額為９６１８４億元人民幣，佔５６％，其中與貿易有關的信貸佔３７％。

從機構部門看，廣義政府外債餘額為２８５５３億，佔１７％；中央銀行外債餘額為

５７１０億元人民幣，佔３％；銀行外債餘額為７３２４６億元人民幣，佔４３％；其他部門外

債餘額為６３６６０億元，佔３７％。

從債務工具看，貸款餘額佔１６％，貿易信貸與預付款餘額佔１５％，貨幣與存款餘額佔

２３％，債務證券餘額佔２８％，特別提款權（ＳＤＲ）分配佔２％，關聯公司間貸款債務餘額

佔１２，其他債務負債餘額佔３％。

從幣種結構看，本幣外債餘額佔４５％，外幣外債餘額佔５５％，兩者比例與２０２２年末

持平，外幣外債中有８５％為美元債務，７％為歐元債務，４％為港幣債務。（ｅｙ）

