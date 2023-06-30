《經濟通通訊社３０日專訊》據《中央電視台》報道，雄安綜合保稅區於周日（２５日）正
式獲得國務院批覆同意設立，雄安新區將在河北省及海關總署等相關部委指導下，盡早實現封關
驗收，加快推進招商、運營、服務等工作。（ｅｙ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
30/06/2023 18:00
《中國要聞》國務院同意設立雄安綜合保稅區
《經濟通通訊社３０日專訊》據《中央電視台》報道，雄安綜合保稅區於周日（２５日）正
式獲得國務院批覆同意設立，雄安新區將在河北省及海關總署等相關部委指導下，盡早實現封關
驗收，加快推進招商、運營、服務等工作。（ｅｙ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
下一篇新聞︰30/06/2023 17:47 《中國監管》首季國際收支續保持平衡，貨物貿易順差歷來次高
30/06/2023 17:46 《中國監管》外匯局：首季中國經常帳戶順差８１５億美元
30/06/2023 17:44 【人行操作】人行增加支農支小再貸款、再貼現額度２０００億人幣
30/06/2023 17:43 《中國監管》中國第一季末外債餘額同比增２％至１７﹒１萬億人幣
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰