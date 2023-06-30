《經濟通通訊社３０日專訊》據《中央電視台》報道，雄安綜合保稅區於周日（２５日）正

式獲得國務院批覆同意設立，雄安新區將在河北省及海關總署等相關部委指導下，盡早實現封關

驗收，加快推進招商、運營、服務等工作。（ｅｙ）

