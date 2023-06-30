《經濟通通訊社３０日專訊》中國６月官方製造業ＰＭＩ企穩微升至４９％，連續第三個月

處於萎縮區域；非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數連續三個月下滑，其中非製造

ＰＭＩ更降至年內最低點，惟兩個指數仍處於擴張區間。《路透》引述分析人士認為，現在正是

扭轉需求收縮、提振市場信心的要緊時刻，需要盡快推出政策支持舉措，防止經濟進一步減速。

通常７月底召開的中央政治局會議將是重要觀察窗口。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群稱，製造業生產經營活動總體呈築底回升態勢。同

時必須看到，需求收縮的壓力仍然突出。他指出，扭轉需求收縮的各項工作不進則退，目前正處

於最要緊的時刻，必須進一步提高擴大內需的綜合效果。他建議著力增強政府投資對全社會投資

的帶動作用，有力提振企業生產投資信心，帶動就業形勢持續好轉；依靠超大規模國內市場持續

回暖，帶動企業生產經營活動持續恢復，帶動經濟持續回升向好。

凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）中國經濟主管Ｊｕｌｉａｎ

Ｅｖａｎｓ－Ｐｒｉｔｃｈａｒｄ認為，展望未來，政策支持是防止經濟進一步減速的關鍵。除

了此前象徵性的調降政策利率，迄今決策層在推出有意義的刺激舉措方面進展緩慢；除非盡快推

出具體支持措施，否則近期需求下滑的風險會自我強化。（ｓｌ）

