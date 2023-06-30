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AH股新聞

30/06/2023 14:25

【數據解讀】小型企業ＰＭＩ續降，製造業從業人員指數創五個月低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國６月官方製造業ＰＭＩ企穩微升至４９％，連續第三個月
處於萎縮區域；非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數連續三個月下滑，其中非製造
ＰＭＩ更降至年內最低點，惟兩個指數仍處於擴張區間。《路透》引述分析人士表示，企業對需
求不足的感受仍比較強烈，尤其是國外需求連續收縮，而且小型企業運行加快放緩，表明承載大
多數就業的民營經濟壓力持續加大。
　　官方數據顯示，６月反映需求不足的製造業企業佔比進一步提高到６１％，上月為５８％；
非製造業企業調查亦顯示，反映需求不足的企業比重為５３﹒５％，較上月上升０﹒９個百分點
，再創年內新高。此外，中型企業ＰＭＩ升１﹒３個百分點至４８﹒９％；小型企業ＰＭＩ續降
至４６﹒４％，環比大跌１﹒５個百分點。《路透》指出，民營經濟是小型企業的主體，也是承
載中國就業的主要載體。小型企業ＰＭＩ續降，或許一定程度上解釋了６月製造業從業人員指數
續降的原因。當月從業人員指數環比降０﹒２個百分點，至４８﹒２％，為連續第四個月低於
５０％，並創五個月最低水平。當月製造業生產經營活動預期指數亦續降至５３﹒４％，創年內
最低水平。
　
＊料製造業ＰＭＩ後續在５０附近運行＊
　
　　《路透》引述一位不願具名的中國股份制銀行宏觀分析師稱，從趨勢看，預計製造業ＰＭＩ
後續在５０％附近運行。國內需求復甦有個過程，企業處於被動去庫存尾聲，國內需求偏弱仍是
主要矛盾。
　　中國物流與採購聯合會副會長蔡進表示，穩預期和培育新的需求增長點仍是中國經濟平穩有
序推進的重要方向。中國物流信息中心的武威亦稱，非製造業需求降勢雖然有所緩解，但企業對
市場需求不足的感受仍較為強烈，需要進一步提升新增需求的接續能力。６月官方非製造業商務
活動指數環比下降１﹒３個百分點至５３﹒２％，新訂單指數持穩在４９﹒５％。（ｓｌ）

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