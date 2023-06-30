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AH股新聞

30/06/2023 15:41

《神州基金》不法分子頻冒基金公司騙財，分析指與市場躁動有關

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地多家基金公司近日發布澄清公告稱，近期有不法分子冒用
公司名義，通過ＱＱ群、抖音等途徑開展各種形式的非法投資、直播薦股活動。基金公司提醒投
資者提高警惕，注意辨別真偽。內媒《中國基金報》指，近兩年隨著自媒體網絡傳播平台的興起
壯大，同時在市場情緒躁動之下，「李鬼」（意為假貨、仿冒品）基金公司頻頻現身。
　　其中興業基金２９日發布的公告指，近期關注到有不法分子通過掃碼或網絡平台辦理信用卡
等渠道騙取客戶信息，偽造申購貨幣基金騙取錢財。公告同時列明公司的法定名稱、官方網址、
微信公眾號等官方渠道及各平台官方認證帳號。
　　九泰基金則在１４日發布公告指，近期發現有不法分子冒用該公司名義，通過網站誘導投資
者下載仿冒Ａｐｐ進行非法活動，損害投資者和公司合法權益。公告提醒投資者勿掃描來源不明
的二維碼圖片或點擊來源不明的鏈接下載相關Ａｐｐ等，對非法活動保持警惕。
　
＊公募基金成實體經濟資金「穩定器」＊
　
　　此外，今年以來還有富國基金、中信建投基金、長城基金、融通基金、信達澳亞基金等遭到
不法分子仿冒。報道引述業內人士分析，假冒基金公司增多主要與公募基金大發展相關。在Ａ股
註冊制改革加速、「房住不炒」政策基調下，中國資本市場的重要性與日攀升，居民財富配置正
從房地產轉向股票、基金等金融資產。以普惠性為特色的公募基金，近幾年顯著承接居民財富，
成為實體經濟的資金「穩定器」，而且展現出不俗的資產管理能力和賺錢效應。「名聲大了，就
會被別有用心的人盯上」，惟投資者教育仍然不夠充分，不少投資者只知道基金能賺錢但並不清
楚其背後的運作原理及管理主體，給了不法分子可趁之機。
　　另一位華南基金公司合規部人員表示，據其觀察，在市場震之時，冒充基金公司的犯罪行為
呈現高發態勢。或許是由於基金賺錢效應差，大家更加渴望收益，因此也成為假冒者仿冒的契機
。（ｓｌ）

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