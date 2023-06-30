  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/06/2023 16:21

《中國房產》西安全面推行二手房「帶押過戶」政策

　　《經濟通通訊社３０日專訊》西安市不動產登記服務中心今日發布《關於推行存量房（二手
房）「帶押過戶」的通知》，全面施行二手房帶押過戶政策。
　　《通知》明確，西安市城六區、開發區範圍內，已經辦理抵押登記的不動產在存量房（二手
房）交易過程中，無需先還清貸款解除抵押再辦理過戶轉移，買賣雙方可以自願選擇使用「帶押
過戶」服務，買賣雙方與貸款銀行、住房公積金管理中心簽訂協議後，可以共同向不動產登記機
構提出申請辦理房產轉移登記及抵押權相關登記。當事人因贈與、作價出資（入股）、法人或者
其他組織合併（分立）等原因，申請轉移抵押不動產的不納入合併登記辦理圍。
　　《通知》明確了西安「帶押過戶」具體流程：買賣雙方在房產交易管理部門辦理存量房（二
手房）交易合同網簽備案、存量房交易資金監管手續；買賣雙方共同向原抵押權人（銀行、住房
公積金管理中心等）申請「帶押過戶」，獲得同意後，按照原抵押權人要求提交提前還貸申請。
向新貸款銀行、住房公積金管理中心申請抵押貸款並獲得同意；不動產登記部門根據抵押權人（
銀行、住房公積金管理中心等）及買賣雙方的申請，實行「帶押過戶」相關登記行為的合併辦理
；房產轉移登記完成後，房產交易管理部門按照監管協議等相關約定，向賣方原貸款銀行結清貸
款，剩餘部分劃轉至賣方個人銀行帳戶。如合併辦理業務的登記事項未載入登記簿，可以撤回申
請，而撤回申請需全部申請人共同提出。（ｓｌ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金