《經濟通通訊社３０日專訊》西安市不動產登記服務中心今日發布《關於推行存量房（二手

房）「帶押過戶」的通知》，全面施行二手房帶押過戶政策。

《通知》明確，西安市城六區、開發區範圍內，已經辦理抵押登記的不動產在存量房（二手

房）交易過程中，無需先還清貸款解除抵押再辦理過戶轉移，買賣雙方可以自願選擇使用「帶押

過戶」服務，買賣雙方與貸款銀行、住房公積金管理中心簽訂協議後，可以共同向不動產登記機

構提出申請辦理房產轉移登記及抵押權相關登記。當事人因贈與、作價出資（入股）、法人或者

其他組織合併（分立）等原因，申請轉移抵押不動產的不納入合併登記辦理圍。

《通知》明確了西安「帶押過戶」具體流程：買賣雙方在房產交易管理部門辦理存量房（二

手房）交易合同網簽備案、存量房交易資金監管手續；買賣雙方共同向原抵押權人（銀行、住房

公積金管理中心等）申請「帶押過戶」，獲得同意後，按照原抵押權人要求提交提前還貸申請。

向新貸款銀行、住房公積金管理中心申請抵押貸款並獲得同意；不動產登記部門根據抵押權人（

銀行、住房公積金管理中心等）及買賣雙方的申請，實行「帶押過戶」相關登記行為的合併辦理

；房產轉移登記完成後，房產交易管理部門按照監管協議等相關約定，向賣方原貸款銀行結清貸

款，剩餘部分劃轉至賣方個人銀行帳戶。如合併辦理業務的登記事項未載入登記簿，可以撤回申

請，而撤回申請需全部申請人共同提出。（ｓｌ）

