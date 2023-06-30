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AH股新聞

30/06/2023 17:46

《中國監管》外匯局：首季中國經常帳戶順差８１５億美元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家外匯管理局公布２０２３年一季度中國國際收支平衡表及
２０２３年３月末中國國際投資頭寸表。２０２３年一季度，中國經常帳戶順差５５７５億元人
民幣，資本和金融帳戶逆差５２２２億元人民幣。
　　按美元計值，２０２３年一季度，中國經常帳戶順差８１５億美元，其中，貨物貿易順差
１２９９億美元，服務貿易逆差４７２億美元，初次收入逆差６６億美元，二次收入順差５４億
美元。資本和金融帳戶逆差７６３億美元，其中，資本帳戶順差０﹒０６億美元，直接投資逆差
２９４億美元，證券投資逆差５６４億美元，金融衍生工具順差１８億美元，其他投資順差
３３１億美元，儲備資產增加２５５億美元。
　
＊３月末中國對外金融資產９４４５７億美元＊
　
　　２０２３年３月末，中國對外金融資產９４４５７億美元，對外負債６８８０４億美元，對
外淨資產２５６５３億美元。
　　在對外金融資產中，直接投資資產２８３４８億美元，證券投資資產１１０１６億美元，金
融衍生工具資產１６０億美元，其他投資資產２１１４３億美元，儲備資產３３７９０億美元，
分別佔對外金融資產的３０％、１２％、０﹒２％、２２％和３６％；在對外負債中，直接投資
負債３５３７７億美元，證券投資負債１８３７７億美元，金融衍生工具負債１４９億美元，其
他投資負債１４９０１億美元，分別占對外負債的５１％、２７％、０﹒２％和２２％。
（ｓｌ）

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