《經濟通通訊社３０日專訊》國家外匯管理局公布２０２３年一季度中國國際收支平衡表及

２０２３年３月末中國國際投資頭寸表。２０２３年一季度，中國經常帳戶順差５５７５億元人

民幣，資本和金融帳戶逆差５２２２億元人民幣。

按美元計值，２０２３年一季度，中國經常帳戶順差８１５億美元，其中，貨物貿易順差

１２９９億美元，服務貿易逆差４７２億美元，初次收入逆差６６億美元，二次收入順差５４億

美元。資本和金融帳戶逆差７６３億美元，其中，資本帳戶順差０﹒０６億美元，直接投資逆差

２９４億美元，證券投資逆差５６４億美元，金融衍生工具順差１８億美元，其他投資順差

３３１億美元，儲備資產增加２５５億美元。



＊３月末中國對外金融資產９４４５７億美元＊



２０２３年３月末，中國對外金融資產９４４５７億美元，對外負債６８８０４億美元，對

外淨資產２５６５３億美元。

在對外金融資產中，直接投資資產２８３４８億美元，證券投資資產１１０１６億美元，金

融衍生工具資產１６０億美元，其他投資資產２１１４３億美元，儲備資產３３７９０億美元，

分別佔對外金融資產的３０％、１２％、０﹒２％、２２％和３６％；在對外負債中，直接投資

負債３５３７７億美元，證券投資負債１８３７７億美元，金融衍生工具負債１４９億美元，其

他投資負債１４９０１億美元，分別占對外負債的５１％、２７％、０﹒２％和２２％。

（ｓｌ）

