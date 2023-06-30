《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９％，較上月上升０﹒２個百分點，非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為

５３﹒２％和５２﹒３％，分別較上月下降１﹒３和下降０﹒６個百分點，繼續位於擴張區間，

惟製造業及非製造業的從業人員指數均分別比上月下降０﹒２個百分點、下降１﹒６個百分點，

表明企業用工景氣度下降。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，６月製造業ＰＭＩ小幅回升，主

要是產需指數均有所回升。生產指數為５０﹒３％，比上月上升０﹒７個百分點，重回擴張區間

，製造業企業生產活動有所加快；新訂單指數為４８﹒６％，比上月上升０﹒３個百分點。其中

汽車、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材、計算機通信電子設備等行業兩個指數均位於擴張

區間，產需釋放較快。此外，大型企業ＰＭＩ為５０﹒３％，比上月上升０﹒３個百分點，重返

擴張區間，特別是生產指數和新訂單指數連續兩個月均高於臨界點，產需持續增長，對本月製造

業ＰＭＩ拉動作用明顯。



＊土木工程建築業產需擴張加快＊



非製造業商務活動指數繼續保持擴張態勢。服務業商務活動指數為５２﹒８％，比上月下降

１個百分點，仍位於擴張區間。其中航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣

金融服務、保險等行業商務活動指數均位於６０％及以上高位景氣區間，業務總量增長較快。建

築業商務活動指數為５５﹒７％，比上月下降２﹒５個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業生

產保持較快增長。其中土木工程建築業商務活動指數和新訂單指數分別為６４﹒３％和

５３﹒９％，比上月上升２﹒６和２﹒２個百分點，土木工程建築業產需擴張加快。

綜合ＰＭＩ產出指數亦繼續位於擴張區間，表明中國企業生產經營活動總體延續擴張態勢。

構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為５０﹒３％和

５３﹒２％。（ｓｌ）









