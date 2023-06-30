《經濟通通訊社３０日專訊》財政部發布２０２３年５月彩票銷售情況。５月內地共銷售彩
票５００﹒２１億元（人民幣．下同），同比增加１７２﹒５５億元，增長５２﹒７％。
１－５月累計，內地共銷售彩票２２５１﹒７１億元，同比增加７５０﹒８８億元，增長
５０％。（ｄｗ）
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30/06/2023 16:21
《中國要聞》財政部：５月銷售彩票同比增逾五成至５００億元
《經濟通通訊社３０日專訊》財政部發布２０２３年５月彩票銷售情況。５月內地共銷售彩
票５００﹒２１億元（人民幣．下同），同比增加１７２﹒５５億元，增長５２﹒７％。
１－５月累計，內地共銷售彩票２２５１﹒７１億元，同比增加７５０﹒８８億元，增長
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