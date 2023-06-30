  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/06/2023 16:21

《中國要聞》財政部：５月銷售彩票同比增逾五成至５００億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》財政部發布２０２３年５月彩票銷售情況。５月內地共銷售彩
票５００﹒２１億元（人民幣．下同），同比增加１７２﹒５５億元，增長５２﹒７％。
　　１－５月累計，內地共銷售彩票２２５１﹒７１億元，同比增加７５０﹒８８億元，增長
５０％。（ｄｗ）

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/06/2023 16:29  《中國要聞》中央政治局：持續推進標誌性疏解項目在雄安落地建設

下一篇新聞︰30/06/2023 16:21  《中國房產》西安全面推行二手房「帶押過戶」政策

其他AH股新聞
More

30/06/2023 16:30  小米印度傳裁員約三成，公司稱根據市況規劃員工數量

30/06/2023 16:21  《行業數據》中汽協預計６月乘用車終端銷量１８５萬輛，環比小升

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金