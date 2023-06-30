【ＦＯＣＵＳ】央媽調查顯示５８％居民傾向「更多儲蓄」之際，國家統計局周五（３０日
）公布，６月製造業ＰＭＩ連續第三個月位於收縮區間，報４９（預期：４９；５月
：４８﹒８）；反映「市場需求不足
」的製造業企業續升至６１﹒１％，刷新歷史記錄。此外，伴隨一季度房貸提前還款率升至近五
年最高，建築業新訂單指數連續第二個月在收縮區間下探。
＊高技術製造業等逆勢擴張＊
總理李強有關「全年經濟仍有望實現５％增長目標」的定心丸，似暫難扭當前多個數據弱勢
。先行指標官方製造業ＰＭＩ今早揭盅，受小型企業收縮加劇拖累（按月降１﹒５個百分點，錄
４６﹒４），總體景氣雖較上月略有改善（按月升０﹒２個百分點），但仍連續三個月位於收縮
區間。分行業看，裝備製造業、高技術製造業、消費品業續逆勢擴張，ＰＭＩ分別錄５０﹒９、
５１﹒２、５０﹒７。
五大分項指數中，生產指數收復榮枯線，報５０﹒３；但反映內需熱度的新訂單指數連續第
三個月位於榮枯線以下，原材料庫存指數更進一步跌至４７﹒４，表明製造商原材料庫存情緒積
弱依舊。
樂觀跡象是，原材料購進價格指數、產品銷售價格指數結束連續三個月下降勢頭，分別大幅
反彈４﹒２個、２﹒３個百分點，且看６月ＰＰＩ會否從４﹒６％的７年最大通縮位置回升。
＊建築業新訂單顯前景不妙＊
再看非製造業商務活動指數，自去年１２月復常後，連續６個月位於擴張區間，但６月的
５３﹒２就錄今年以來最低，且零售、文化、體育娛樂、批發等７個行業的商務活動指數均低於
５０，反映「市場需求不足」的非製造業企業佔比，亦升至５３﹒５％的年內最高，聯想五一、
端午假期均「旺丁不旺財」，接觸式服務需求是否正因居民捂緊錢包而悄然消退，值得觀察。
最值留意的是建築業新訂單指數，從２月的高見６２﹒１，到５月失守臨界點報４９﹒５，
６月再跌至４８﹒７，恐預示前景不妙。無獨有偶，央媽二季度城鎮儲戶問卷調查顯示，預計下
季房價「下降」的佔比再次反超預計「上升」的；相比一季度，收入信心指數、就業預期指數再
雙雙向下。
鑒於此，即使二季度ＧＤＰ因低基數效應事故ｖ較一季度（４﹒５％）加速，如何擴大需求
仍等待靈丹妙藥；而中國是將優先推動結構性改革，還是祭出大規模刺激？可能是下半年最值矚
目的「ｍｉｌｌｉｏｎ ｄｏｌｌａｒ ｑｕｅｓｔｉｏｎ」。
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