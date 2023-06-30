《經濟通通訊社３０日專訊》國家外匯管理局公布２０２３年一季度中國國際收支平衡表及

２０２３年３月末中國國際投資頭寸表。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，總體

來看，中國堅持穩中求進工作總基調，經濟運行整體回升向好，有利於國際收支繼續保持基本平

衡。



＊貨物貿易順差及進出口規模均為歷來次高＊



王春英表示，一季度中國國際收支基本平衡，經常帳戶順差８１５億美元，為歷史同期較高

水平，與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為２％，保持在合理均衡區間。

一季度中國國民經濟持續恢復，經濟運行實現良好開局，國際收支口徑的貨物貿易順差

１２９９億美元，出口７３９２億美元，進口６０９２億美元，三項數據均為歷史同期次高值。

一季度，服務貿易逆差４７２億美元。其中，旅行逆差４３４億美元，同比增長５８％，主

要是居民個人出境旅行逐步恢復，帶動旅行支出增長；運輸逆差１９１億美元，上年同期為順差

３３億美元，主要是全球運力供給有序恢復，中國運輸服務收支逐漸向疫情前水平回歸。

一季度，金融帳戶資產淨增加９９８億美元，其中儲備資產因交易淨增加２５５億美元，非

儲備性質的金融帳戶資產淨增加７４４億美元；來華投資呈現淨流入，金融帳戶負債淨增加

２３５億美元。



＊對外淨資產規模增長，負債結構保持穩定＊



王春英又指，截至３月末中國國際投資頭寸狀況保持穩健，對外金融資產和負債規模均有所

增加，儲備資產規模繼續位列全球第一。中國對外資產規模９４４５７億美元，較２０２２年末

增長２％；對外負債規模６８８０４億美元，增長２﹒３％；對外淨資產（資產減負債）規模

２５６５３億美元，增長１﹒３％，自２０２２年３月末以來保持持續增長。對外資產中，儲備

資產３﹒４萬億美元，規模位列全球首位。對外負債中，超５０％為來華直接投資，規模３﹒５

萬億美元，較２０２２年末增長１﹒２％。（ｓｌ）

