《經濟通通訊社６日專訊》植信投資研究院今日發布２０２３年下半年宏觀經濟展望報告指

，當前中國經濟運行中存在著中小微民營企業經營困難、房地產市場持續低迷、出口下行壓力加

大、中小銀行面臨運行風險等四個薄弱環節。針對這些問題，預計下半年宏觀政策將加力提效，

三季度可能是更多穩增長政策措施集中出台，四季度將更加關注相關政策措施的落實與延續。

具體而言，積極財政政策將繼續發力，持續降低企業稅費負擔和加大財政補貼力度；借助政

策性開發性金融工具提前落地重大工程項目；可能會再度動用地方專項債結轉額度或新增額度，

不排除發行特別國債緩解地方財政壓力的可能性。貨幣政策將保持更加寬鬆的金融環境，可能會

在三季度再度降準０﹒２５個百分點，平穩置換下半年ＭＬＦ２﹒９萬億元人民幣到期資金，下

調支農支小再貸款、專項再貸款等結構性工具利率，必要時和條件成熟時可能再度降息。



＊四季度匯率可能企穩回升＊



對於人民幣匯率，報告指，短期內海外金融環境收緊、跨境資本流出等因素仍然對人民幣匯

率產生貶值壓力。但聯儲局貨幣政策緊縮趨向尾聲，國內經濟平穩回升，國際收支保持順差，人

民幣國際化推進，都將對人民幣匯率形成一定支撐，四季度匯率可能企穩回升。

植信投資首席經濟學家連平還提出十點政策建議，包括進一步擴大減稅降費規模、適當提高

政府債務上限、繼續加大對重點領域的金融支持、延續使用多項結構性貨幣政策工具、引導商業

銀行進一步提供穩定的居民住房信貸支持、保持對優質房企合理的融資支持力度、探索設立國家

房地產基金應對房企中長期存量資產處置、消費政策側重家電與汽車消費、全方位落實出口促穩

提質、就業政策側重青年就業、金融扶持民企政策落實到位。（ｌｃ）

