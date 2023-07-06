《鍾之日記》７月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



高盛下調中資銀行個股評級帶來的餘波持續，加上人民幣匯率再現疲軟、人行收水等消息夾

攻，滬深股市今早走低，滬綜指半日收跌０﹒５３％，午後跌幅進一步擴大，滬指曾穿三千二，

全日收市則跌０﹒５４％，報３２０５﹒５７點，整數關口幸保不失，深成指跌０﹒５５％，創

業板指跌０﹒９１％。

人民銀行四天以來共收水１０５５０億元人民幣，午後滬深成交冰封，兩市全日成交

８１９８億元人民幣，按日減少５﹒５％。



＊加息預期未熄，港股曾挫６００點＊



由於聯儲局會議紀錄暗示未來將進一步加息，同時疲弱的經濟數據再度引發對全球經濟增長

衰退的憂慮，美股周三（５日）下跌。聯儲局會議紀錄顯示，參與貨幣政策會議的委員存在嚴重

分歧，一些委員傾向進一步加息，引發全球憂慮。

外圍偏弱加上高盛唱淡內銀消息發酵，港股向下，恒指一度跌逾６００點，全日收報

１８５３３，跌５７７點或３﹒０２％，主板成交９７２﹒９１億元。藍籌股方面，除比亞迪

（０１２１１）及小米（０１８１０）微升外，其餘股份均向下，澳門６月博彩收入按月下跌

２﹒３％，金沙中國（０１９２８）收跌５﹒３％，報２６﹒７元，成墊底藍籌股。



＊高盛辣評內銀，引輿論熱議＊



高盛此前發評級報告，警告中國主要國有銀行的地方債風險敞口過大，對銀行息差收入帶來

一定壓力，因此下調部分內銀股的評級，不料報告內容引發坊間關注。高盛方面回應指，報告內

容並非渲染市場悲觀情緒，只是從三大角度分析了對當前中國國內銀行股的看法，除了五隻內銀

股被給予「賣出」評級外，有四隻股份獲籲「買入」，另有三股為中性評級。

四大行走低，建行（００９３９）跌３﹒２％，工行（０１３９８）跌３﹒２％，農行

（０１２８８）跌近３％，中行（０３９８８）跌２﹒４％。全國性股份制商業銀行方面，招商

銀行（０３９６８）挫近４％，中信銀行（００９９８）、交行（０３３２８）等跌近２％。



＊內需惹憂慮，消費股兩連跌＊



６月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５３﹒９，儘管連續六個月位於擴張區間，但較前月大幅回

落３﹒２個百分點，全面放寬疫情封控措施以來新低，這一數據與官方公布的數據相契合，國家

統計局公布的６月服務業ＰＭＩ為５２﹒８％，較５月下降１個百分點。服務業擴張速度大幅放

緩，引證外界對中國內需轉弱的擔憂。

在外圍經濟面臨經濟衰退的大環境下，中國經濟復甦需要振興內需，貨幣部門甚至祭出了政

策減息來鼓勵居民部門把儲蓄拿出來，但有分析指出，提振內需的關鍵仍然在於房地產，因為大

部分有房階級都把自己的財富甚至是「六個錢包」押注在房產上，房地產成交冰封、價格下跌，

對經濟以至於社會民生的影響都是巨大的，買房者每日害怕淪為負資產的情況下，又何來消費意

欲呢？

內需股連續兩日下跌，藍籌潤啤（００２９１）挫４﹒５％，海底撈（０６８６２）跌

４﹒３％，李寧（０２３３１）跌２﹒６％，蒙牛（０２３１９）跌４﹒１％；申洲國際

（０２３１３）跌１﹒１％，康師傅控股（００３２２）跌２﹒７％。



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