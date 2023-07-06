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AH股新聞

06/07/2023 14:50

《Ａ股焦點》ＡＩ大會開幕概念股個別走，訊飛升４％雲從跌２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》２０２３人工智能大會今日開幕，惟ＡＩ概念股兩邊走，鴻博股
份（深：００２２２９）漲７﹒５％，三維通信（深：００２１１５）升６﹒２％，科大國創
（深：３００５２０）升３﹒５％，科大訊飛（深：００２２３０）升３﹒６％，浪潮信息
（深：０００９７７）揚２﹒９％，果麥文化（深：３０１０５２）挫５﹒７％，東易日盛
（深：００２７１３）跌３﹒１％，易點天下（深：３０１１７１）跌２﹒３％，雲從科技
（滬：６８８３２７）走低１﹒８％。
　　上海市經信委公布，逾１００家採購代表團確認參與人工智能大會，涵蓋國企、央企、歐美
５００強等頭部企業，涉及５Ｇ＆６Ｇ網絡基建、物聯網配套基建、工業機器人、工業無人機、
物料進出自動化管控、大數據分析、環境安全監測、工業質檢、智能供應鏈、ＡＧＶ、ＮＬＰ、
ＲＰＡ等採購方向，採購意向金額超百億元人民幣。
　　網絡分析公司Ｓｉｍｉｌａｒｗｅｂ此前發布數據稱，ＣｈａｔＧＰＴ在６月份的全球訪問
量環比降幅９﹒７％，獨立訪客數量環比下滑５﹒７％，為ＣｈａｔＧＰＴ　２０２２年１１月
推出以來首次。（ｅｙ）

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