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AH股新聞

06/07/2023 13:37

《神州金融》金監總局就稅延養老保險試點與個人養老金銜接徵意見

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《上證報》獲悉，國家金融監管總局近日已就個人稅收遞延型
商業養老保險試點與個人養老金銜接有關事項在業內徵求意見，擬開展個人稅收遞延型商業養老
保險（下稱稅延養老保險）試點與個人養老金銜接工作。
　　根據徵求意見稿，稅延養老保險試點公司應當堅持依法合規、積極主動、便利操作原則，做
好政策宣傳，尊重客戶選擇，優化辦理流程，維護客戶合法權益，有序開展稅延養老保險試點業
務與個人養老金制度銜接，原則上於２０２３年底前完成各項工作。（ｃｔ）

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