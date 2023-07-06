《經濟通通訊社６日專訊》據《上證報》獲悉，國家金融監管總局近日已就個人稅收遞延型

商業養老保險試點與個人養老金銜接有關事項在業內徵求意見，擬開展個人稅收遞延型商業養老

保險（下稱稅延養老保險）試點與個人養老金銜接工作。

根據徵求意見稿，稅延養老保險試點公司應當堅持依法合規、積極主動、便利操作原則，做

好政策宣傳，尊重客戶選擇，優化辦理流程，維護客戶合法權益，有序開展稅延養老保險試點業

務與個人養老金制度銜接，原則上於２０２３年底前完成各項工作。（ｃｔ）

