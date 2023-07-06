《經濟通通訊社６日專訊》國家金融監督管理總局印發《關於適用商業健康險個人所得稅優

惠政策產品有關事項的通知》。



＊稅優醫療險三年累計綜合賠付率不得低於６５％＊



《通知》指出，醫療保險產品連續三年綜合賠付率指標低於精算假設８０％的，人身保險公

司應當及時採取調整改進措施，切實降低後續經營實際與精算假設的偏差，設計為費率可調的長

期醫療保險應當建立雙向費率調整機制。醫療保險業務三年累計綜合賠付率指標低於６５％的，

除採取上述措施外，人身保險公司報送該類產品時，應當提交費率合理性說明材料，說明材料須

由總經理、總精算師、財務負責人簽字確認並經公司董事會審議。



＊允許互聯網渠道上銷售是較大突破＊



另外，《通知》明確，適用個人所得稅優惠政策的長期護理保險可參照互聯網人身保險產品

管理。這也意味著，稅優長期護理保險將被允許在互聯網渠道上銷售。《證券時報》引述金融監

管總局有關負責人表示，這也是此次《通知》做出的比較大的突破。

《通知》要求，符合以下條件的人身保險公司可開展適用個人所得稅優惠政策的商業健康保

險業務：（一）上年度末所有者權益不低於３０億元；（二）上年度末綜合償付能力充足率不低

於１２０％、核心償付能力充足率不低於６０％；（三）上年度末責任準備金覆蓋率不低於

１００％；（四）具備符合要求的業務管理系統，並與商業健康保險信息平台完成系統對接。

《證券時報》根據上述條款測算，市場上有４０多家險企符合條件，可開展稅優健康險相關

業務。目前已有險企初步完成產品設計，預計將於《通知》正式實施時（２０２３年８月１日）

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