《經濟通通訊社６日專訊》高盛下調中資銀行個股評級帶來的餘波持續，加上人民幣匯率再

現疲軟、人行收水等消息夾攻，滬深股市今早走低，滬綜指半日收跌０﹒５３％，報

３２０５﹒９７點，險守三千二，深成指跌０﹒３９％，創業板指跌０﹒６１％。

人民銀行四天以來共收水１０５５０億元（人民幣．下同），兩市今半日成交５２２７億元

，較上日（５日）同時段成交增加２３％。

美國財長耶倫將於今日至７月９日到訪中國北京。美方公布，耶倫預定在今日下午４時３０

分抵達北京，之後會與中國高級官員會面。



＊高盛急安撫，銀行股仍跌＊



高盛此前發報告警告中國主要國有銀行的地方債風險敞口過大，對銀行息差收入帶來一定壓

力，因此下調部分內銀股的評級，不料報告內容引發坊間熱烈關注。高盛方面回應指，報告內容

並非渲染市場悲觀情緒，只是從三大角度分析了對當前中國國內銀行股的看法，除了五隻內銀股

被給予「賣出」評級外，有四隻股份獲籲「買入」，另有三股為中性評級。

銀行股走低，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）

跌１％，工商銀行（滬：６０１３９８）、建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％。



＊有色股升夠，現顯著回吐＊



有色股連升兩日後今早急吐，電工合金（深：３００６９７）挫６﹒７％，鋅業股份

（深：０００７５１）跌６﹒４％，豐華股份（滬：６００６１５）跌５﹒３％，廣晟有色

（滬：６００２５９）跌４﹒７％，豪美新材（深：００２９８８）跌４﹒４％，北方稀土

（滬：６００１１１）跌４﹒３％。

中國將於８月起限制鎵及鍺兩項關鍵礦物出口，美國商務部發言人對此表示，華府強力反對

中方採取限制措施，並且會諮詢盟友，以共同應對有關情況。美方又指，中國的行動反映美方尋

求讓供應鏈多元化具重要性。（ｅｙ）

