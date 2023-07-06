《經濟通通訊社６日專訊》高盛下調中資銀行個股評級帶來的餘波持續，加上人民幣匯率再

現疲軟、人行收水等消息夾攻，滬深股市今早走低，滬綜指半日收跌０﹒５３％，午後跌幅進一

步擴大，滬指曾穿三千二，全日收市則跌０﹒５４％，報３２０５﹒５７點，整數關口幸保不失

，深成指跌０﹒５５％，創業板指跌０﹒９１％。

人民銀行四天以來共收水１０５５０億元（人民幣．下同），兩市全日成交８１９８億元，

按日減少５﹒５％。

美國財長耶倫將於今日至９日到訪中國北京，預定在今日下午４時３０分抵達北京，之後會

與中國高級官員會面，但預計不會和中國國家主席習近平見面。

２０２３世界人工智能大會今日在上海開幕，上海市經信委此前指有逾１００家採購代表團

確認參與大會，採購意向金額超百億元。工信部副部長徐曉蘭今日在會上表示，工信部將從五方

面推進中國人工智能產業發展，包括加快研究制定產業政策、加大創新攻關、拓展應用場景等。



＊銀行股見陰天，有色股炒風熄＊



高盛此前發評級報告，警告中國主要國有銀行的地方債風險敞口過大，對銀行息差收入帶來

一定壓力，因此下調部分內銀股的評級，不料報告內容引發坊間關注。高盛方面回應指，報告內

容並非渲染市場悲觀情緒，只是從三大角度分析了對當前中國國內銀行股的看法，除了五隻內銀

股被給予「賣出」評級外，有四隻股份獲籲「買入」，另有三股為中性評級。

四大行走低，農業銀行（滬：６０１２８８）跌１﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）

、建設銀行（滬：６０１９３９）跌１％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒８％。全國性

股份制商業銀行方面，招商銀行（滬：６０００３６）、中信銀行（滬：６０１９９８）跌

１﹒４％，華夏銀行（滬：６０００１５）跌１﹒３％，光大銀行（滬：６０１８１８）軟

０﹒７％。

部分有色股回吐，鋅業股份（深：０００７５１）跌５﹒９％，電工合金

（深：３００６９７）跌５﹒１％，釩鈦股份（深：０００６２９）挫４﹒８％，北方稀土

（滬：６００１１１）、廣晟有色（滬：６００２５９）跌４﹒６％。



＊生物醫藥概念捱沽，莫德納殺入中國市場＊



美國生物醫藥公司莫德納與上海市經濟信息化委及閔行區政府簽署戰略合作協議，有指總投

資規模有望達到１０億美元量級。莫德納接受外媒查詢時表示，將生產專供中國使用的ｍＲＮＡ

藥物。生物醫藥概念下跌，萬澤股份（深：０００５３４）挫９﹒７％，邁威生物

（滬：６８８０６２）、智翔金泰（滬：６８８４４３）跌６﹒５％，澤璟製藥

（滬：６８８２６６）挫５％，諾泰生物（滬：６８８０７６）跌４﹒５％，康華生物

（深：３００８４１）跌３﹒７％。

人工智能大會今日開幕，惟ＡＩ概念股兩邊走，鴻博股份（深：００２２２９）漲６﹒９％

，三維通信（深：００２１１５）升６﹒５％，科大訊飛（深：００２２３０）升３﹒８％，浪

潮信息（深：０００９７７）揚３﹒２％，惟果麥文化（深：３０１０５２）挫４﹒１％，東易

日盛（深：００２７１３）跌２﹒７％，易點天下（深：３０１１７１）跌２﹒１％，雲從科技

（滬：６８８３２７）走低１﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４２﹒７５ －０﹒６７

上證綜合指數 ３２０５﹒５７ －０﹒５４ ３２０８﹒０８

上證Ａ股指數 ３３６０﹒３４ －０﹒５４

深證成份指數 １０９６８﹒３７ －０﹒５５ ４９９０﹒１０

深圳創業板指數 ２１９２﹒１９ －０﹒９１

上證Ｂ股指數 ２６８﹒０９ －０﹒４２ ０﹒６９

深證Ｂ股指數 １１４６﹒９９ －０﹒３０ ０﹒４０

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