《經濟通通訊社６日專訊》據《中央電視台》報道，廣東省人大常委會原黨組副書記、副主

任李春生涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴，最高人民檢察院

日前依法以涉嫌受賄罪對李春生作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。

當局稱李春生在任廣東省公安廳廳長的８年間，涉違規收受禮品、禮金，違規組織公款吃喝

，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受宴請和旅遊。其被指利用職權在幹部人事工作中為

他人謀取利益，在組織函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人事項；安排他人支付費用，搞權色

交易；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人謀利，並非法收受巨額

財物。

李春生現年６２歲，１９８３年大學畢業，翌年加入共產黨，２０００年任河南省信陽市新

縣縣長，２００３年任信陽市委常委、政法委書記，２００４年當時４３歲李春生踏入警界，任

河南省公安廳政治部主任，２００６年任國家公安部政治部人事訓練局局長，２００８年任公安

部政治部副主任、人事訓練局局長。２０１３年李春生進入廣東官場，任廣東省人民政府副省長

、黨組成員，省公安廳黨委書記、廳長、督察長，省委政法委副書記，工作長達８年，直到

２０２１年１月調至廣東省人大常委會任副主任。

在２０２２年１２月８日，李春生涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，接受中央紀委國家監委紀

律審查和監察調查。（ｅｙ）

