【ＦＯＣＵＳ】即使過去一百年「百發百中」的衰退訊號－－十年期╱三個月美債殖利率倒

挂警聲大作，但從「通脹暫時」蛻變至「加息堅持」的聯儲主席鮑威爾，領銜將聯邦基金利率進

一步推向５﹒５％甚至５﹒７５％似已無法阻止。為本月底再次加息２５基點開啟最後一盞綠燈

的，當屬將於周五（７日）揭盅的６月非農數據，儘管市場預期續勁增２２﹒５萬份職位，但需

密切留意建築業、製造業兩大周期性行業職位變化。



＊１１次「韌性」 ＶＳ ３次「衰退」＊



連續加息１０次的聯儲繼６月歇腳後，７月重新上路的機會，交易員最新押注接近九成。看

看剛剛公布的６月議息紀要，「全部」與會者預計，通脹仍遠高於２％目標，且勞動力市場仍然

非常緊張，維持貨幣政策的限制性立場將有助實現委員會的目標；「幾乎全部」與會者認為，

２０２３年進一步加息是適當的；「全部」與會者同意，繼續縮表是適當的。

跟６月議息後的政策聲明相比，今次紀要透露一個新信息，即「一些」與會者贊成或支持６

月加息；此外，紀要多達１１次提及經濟、金融市場、銀行系統「韌性」，但僅有３次提及「經

濟衰退」。

不過，充斥在委員中間的玫瑰色氛圍，無礙「工作人員經濟展望」重申３月的示警，即銀行

信貸狀況進一步收緊，將導致美國經濟在第四季及明年第一季溫和衰退；失業率將上升，並在明

年達到峰值。一線希望是，鑑於勞動力市場持續強勁和消費者支出具彈性，工作人員亦不排除經

濟或續緩慢增長並避過衰退，二者可能性幾乎一樣大。



＊建築、製造周期行業裂痕隱現＊



現在的問題是，過去三個月平均月增２８﹒３萬份非農職位的就業市場熱度，還能維持多久

，尤其是當美國領先的在線招聘平台Ｉｎｄｅｅｄ的職位發布指數顯示，截至６月底的職位發布

數按年跌１７﹒４％。聯儲紀要更罕有顯示，「一些」與會者指，非農就業或弱於其他就業指標

（如勞工部家庭調查）所顯示的水平。

更值留意的是，就業數據本就是滯後指標，歷史顯示，即使是在１９７３年這樣的深度衰退

前，勞動力市場仍形勢大好；即使是最先出現裂痕的周期性行業（如建築業、製造業），在衰退

開始６個月後仍未明顯收縮，而非周期性行業的反應更慢。

鑑於此，將於明日公布的６月非農，最大看點即是５月突然強勁反彈至２﹒５萬份（３月減

９千份

，４月增１﹒５萬份）的建築業新增職位能否持續；此外，６月ＩＳＭ製造業指數的就業分項指

數跌穿榮枯線，留意製造業新增職位繼３月減２千份、４月增１﹒１萬份、５月減２千份後，會

否再成重災區。

