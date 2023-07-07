《經濟通通訊社７日專訊》中國鋁業Ａ股（滬：６０１６００）現漲停，報６﹒２２元（人
民幣．下同），升１０﹒１％，最低價５﹒６６元；成交２﹒７６億股，成交金額１６﹒２９億
元；量比４﹒１倍，換手率２﹒１％。
中鋁Ｈ股（０２６００）升７﹒６％，報３﹒６８港元，最高價３﹒６８港元，最低價
３﹒３５港元；成交４４１４萬股，成交金額１﹒５６億港元；主動買沽比率６０：４０，資金
淨主動買入２７２３萬港元。中國鋁業Ａ股較Ｈ股呈８３﹒３％溢價。（ｅｄ）
07/07/2023 13:02
《Ａ股異動》中國鋁業Ａ漲停，現報６﹒２２元人幣
《經濟通通訊社７日專訊》中國鋁業Ａ股（滬：６０１６００）現漲停，報６﹒２２元（人
民幣．下同），升１０﹒１％，最低價５﹒６６元；成交２﹒７６億股，成交金額１６﹒２９億
元；量比４﹒１倍，換手率２﹒１％。
中鋁Ｈ股（０２６００）升７﹒６％，報３﹒６８港元，最高價３﹒６８港元，最低價
３﹒３５港元；成交４４１４萬股，成交金額１﹒５６億港元；主動買沽比率６０：４０，資金
淨主動買入２７２３萬港元。中國鋁業Ａ股較Ｈ股呈８３﹒３％溢價。（ｅｄ）
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