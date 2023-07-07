《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家主席習近平近日在江蘇考察時強調，中

國式現代化關鍵在科技現代化。江蘇要在科技創新上率先取得新突破，打造全國重要的產業科技

創新高地，使高質量發展更多依靠創新驅動的內涵型增長。要強化企業科技創新主體地位，促進

創新要素向企業集聚，不斷提高科技成果轉化和產業化水平。要深化科技體制改革和人才發展體

制機制改革，形成支持全面創新的基礎制度，多元化加大科技投入，加強知識產權法治保障，充

分激發各類人才創新活力。

習近平指出，江蘇擁有產業基礎堅實、科教資源豐富、營商環境優良、市場規模巨大等優勢

，有能力也有責任在推進中國式現代化中走在前、做示範。要完整準確全面貫徹新發展理念，繼

續在改革創新、推動高質量發展上爭當表率，在服務全國構建新發展格局上爭做示範，在率先實

現社會主義現代化上走在前列，奮力推進中國式現代化江蘇新實踐，譜寫「強富美高」新江蘇現

代化建設新篇章。

習近平強調，要把堅守實體經濟、構建現代化產業體系作為強省之要，鞏固傳統產業領先地

位，加快打造具有國際競爭力的戰略性新興產業集群，推動數字經濟與先進製造業、現代服務業

深度融合，全面提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平，加快構建以先進製造業為骨干的現代

化產業體系。要暢通國內國際雙循環，積極打通堵點、接通斷點，不斷創新吸引外資、擴大開放

的新方式新舉措，建設具有世界聚合力的雙向開放樞紐，推動外貿創新發展，不斷鞏固和拓展國

際市場。

