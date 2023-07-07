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AH股新聞

07/07/2023 08:24

《駐京專電》李強召開經濟形勢專家座談會：及時出台實施政策措施

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國務院總理李強６日下午主持召開經濟形勢
專家座談會，聽取專家學者對當前經濟形勢和做好經濟工作的意見建議。李強指出，當前，中國
正處在經濟恢復和產業升級的關鍵期，結構性問題、周期性矛盾交織疊加。要注重打好政策的「
組合拳」，圍繞穩增長、穩就業、防風險等，及時出台、抓緊實施一批針對性、組合性、協同性
強的政策措施。要注重把握轉型的「窗口期」，圍繞高質量發展這一首要任務，聚焦現代化產業
體系建設、全國統一大市場建設、區域協調發展等，在轉方式、調結構、增動能上下更大功夫。
　　李強表示，要通過增強工作的互動性來增強決策的科學性，建立健全政府與民營企業、外資
企業等各類企業的常態化溝通交流機制，深入了解新情況新問題，及時改進政策舉措，進一步提
振信心、穩定預期。
　
＊李強：對當前經濟形勢要全面、辯證、長遠地分析研判＊
　
　　座談會上，劉尚希、羅志恆、田軒、黃先海、袁海霞、秦海林、陸銘、趙偉等專家學者先後
發言。大家認為，今年以來，在複雜嚴峻的外部環境下，中國經濟運行持續回升向好，展現出巨
大的發展韌性。盡管當前面臨不少困難挑戰，但更有許多有利條件和積極因素的累積，對中國經
濟發展的前景應當充滿信心。大家還就解決好經濟運行中的問題提出了意見建議。
　　在認真聽取專家學者們發言後，李強指出，今年以來，中國經濟呈現回升向好態勢，一季度
實現良好開局，二季度延續恢復態勢。同時也要看到，世界政治經濟形勢錯綜複雜，對中國發展
帶來諸多影響。對當前經濟形勢，要全面、辯證、長遠地分析研判，既看一般性也看特殊性，既
看增速也看結構和動能，既看國內也看世界，既看當下態勢也看長遠趨勢。中國經濟長期向好的
基本面沒有變，只要保持戰略定力、增強發展信心，完全有條件推動經濟持續健康發展。

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