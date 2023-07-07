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AH股新聞

07/07/2023 09:05

《駐京專電》國家能源局研判電力行業風險，部署安全生產工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家能源局５日召開全國電力安全生產和風
險管控工作電視電話會議，會議通報上半年電力安全風險隱患整治情況，研判當前電力行業面臨
主要風險形勢，部署下階段電力安全生產重點工作。
　　會議要求，要深刻汲取近期安全生產事故教訓，切實抓好重點領域風險隱患排查整治、防洪
度汛、電力安全保供等工作，認真落實電力安全風險管控機制，持續保持全國電力安全生產形勢
平穩有序。

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