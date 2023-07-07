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AH股新聞

07/07/2023 17:43

《國企紅籌》中國外運馮波鳴、宋德星分別辭任董事長及副董事長

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）稱，董事長馮波
鳴；副董事長宋德星；非執行董事江艦；監事寇遂奇，均因工作調整原因提交辭呈，自７月７日
起生效。馮波鳴、宋德星亦同時辭去非執行董事職務。
　　同日起，批准建議王秀峰、余志良和陶武為公司非執行董事；董事會下設４個委員會的成員
變動，則將於新任董事委任生效後適當時間釐定。另批准建議符布林為公司監事。（ｒｈ）

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