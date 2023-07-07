《經濟通通訊社７日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）稱，董事長馮波

鳴；副董事長宋德星；非執行董事江艦；監事寇遂奇，均因工作調整原因提交辭呈，自７月７日

起生效。馮波鳴、宋德星亦同時辭去非執行董事職務。

同日起，批准建議王秀峰、余志良和陶武為公司非執行董事；董事會下設４個委員會的成員

變動，則將於新任董事委任生效後適當時間釐定。另批准建議符布林為公司監事。（ｒｈ）

