《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面

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國家主席習近平６日視察東部戰區機關並表示，要深入貫徹黨的二十大精神，貫徹新時代黨的強

軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，錨定建軍一百年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工

作新局面。



拓寬開放路擴大朋友圈，陸海新通道織線成網

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專家表示，今年以來，陸海新通道開通建設加快，中歐班列跨境運輸需求旺盛，中國與「一帶一

路」沿線國家的互聯互通效應日益凸顯。隨著高水平對外開放持續推進，國內外大循環的動力和

活力將不斷增強。



打好政策「組合拳」，把握轉型「窗口期」

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國務院總理李強６日下午主持召開經濟形勢專家座談會並表示，要注重打好政策的「組合拳」，

圍繞穩增長、穩就業、防風險等，及時出台、抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措

施。





《上海證券報》



前５個月中國服務貿易增速加快至１０﹒２％

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商務部６日發布的數據顯示，１至５月，中國服務貿易進出口同比增長１０﹒２％，較一季度

８﹒７％的增速進一步加快１﹒５個百分點。其中，知識密集型服務貿易占比提升，旅行進出口

增速均超５０％。



中證監：抓緊完善ＲＥＩＴｓ信息披露體系

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記者獲悉，中證監將抓緊完善ＲＥＩＴｓ信息披露體系，強化臨時信披要求，提升披露頻次、及

時性，客觀準確反映底層資產運營情況，並研究推動將ＲＥＩＴｓ納入互聯互通機制。



李強：及時出台實施一批政策措施

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國務院總理李強６日下午主持召開經濟形勢專家座談會並表示，要注重打好政策的「組合拳」，

圍繞穩增長、穩就業、防風險等，及時出台、抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措

施。





《證券時報》



習近平向中英貿易「破冰之旅」７０周年活動致賀信

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國家主席習近平６日向中英貿易「破冰之旅」７０周年活動致賀信。習近平指出，在雙方共同努

力下，中英貿易從無到有，如今已超過千億美元。事實證明，中英合作造福兩國人民，也有利於

世界和平和發展。



２０２３世界人工智能大會在滬開幕

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２０２３世界人工智能大會６日在上海開幕。本屆大會參展企業數量超４００家，展覽面積５萬

平方米，均創歷屆之最，主展覽涵蓋核心技術、智能終端、應用賦能、前沿技術四大板塊，首發

首展新品逾３０款。



誤讀中資銀行基本面不可取

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近期，高盛發表研報，對一些標桿股份行和大行評級進行下調，對５家中資銀行給予「賣出」、

３家給予「中性」評級。或許是市場負面反饋較多，昨日高盛稱相關研報並非「唱空」銀行股，

其評級行為也並非渲染悲觀情緒。（ｌｃ）

