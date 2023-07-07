《神州經脈》美股周四（６日）急挫，拖累滬深股市今早低開，滬指先失三千二，盤中多個

科技概念板塊跌幅擴大，盡管午後券商股有拉升的跡象，但滬指終告低收，全日跌０﹒２８％報

３１９６﹒６１點，失三千二。累計全周滬指稍跌０﹒１７％，近乎打和收場。多個科技概念板

塊捱沽，深成指今日跌０﹒７３％，創業板指更挫１﹒０５％。昨日銀行間隔夜質押式回購成交

量創下８﹒１萬億元（人民幣．下同）的新高，反映債市資金面寬鬆，不過人行本周大幅收水，

全周共回籠１１５６０億元，而兩市今日（７日）僅成交７９９８億元，是５月２３日以來新低

，按日減少２﹒４％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平５日－６日在江蘇考察，先後到訪紫金山實驗室、南瑞集團有限公司，蘇

州工業園區展示中心、蘇州華興源創科技股份有限公司等。習近平強調，中國式現代化關鍵在科

技現代化。江蘇要在科技創新上率先取得新突破，打造全國重要的產業科技創新高地，使高質量

發展更多依靠創新驅動的內涵型增長。



２﹒ 美國財政部長耶倫展開訪華行程，國務院總理李強和耶倫會面時提到耶倫抵達北京時天空

出現彩虹，他稱中美關係經歷過風雨後，一定能見到更多的彩虹。中國財政部則指出，耶倫訪華

是加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措，希望美方以實際行動為兩國經貿關係健康發展、實現

互利共贏創造良好環境。耶倫在與美國在華商界人士舉行圓桌會議時表示，已向中方傳達美國商

界的擔憂，包括中國增加對國有企業和國內公司的補貼，給外國公司設置市場准入壁壘，並對中

國本周限制鎵、鍺出口的措施表達關切。耶倫強調美方尋求多元化而不是「脫勾」，世界上最大

的兩個經濟體脫勾將破壞全球經濟穩定。



３﹒ 國際原子能機構（ＩＡＥＡ）報告指，日本福島核污水排海計劃符合國際標準。中國海關

總署回應稱，報告結論未獲各方專家一致認可，為防範受污染的日本食品輸華，繼續禁止進口福

島等１０個縣的食品。



４﹒ 《深圳金融支持外貿穩規模優結構的指導意見》發布，圍繞進出口信貸、跨境資金結算和

外貿綜合金融服務等方面提出２４條具體舉措，聚焦金融支持穩外貿穩外資，鼓勵金融機構抓實

抓好外貿領域信貸投放，積極滿足民營、中小微企業外貿融資需求；提升跨境貿易收支便利化水

平，拓寬外貿新業態跨境結算渠道。



５﹒ 國家人工智能標準化總體組今日在２０２３世界人工智能大會上宣布，中國首個大模型標

準化專題組組長，由上海人工智能實驗室與百度、華為、阿里巴巴、３６０集團等企業聯合擔任

，現場進行了證書頒發並正式啟動大模型測試國家標準制訂。



６﹒ 消息指中國監管機構最快周五宣布對螞蟻集團罰款，最終罰款金額可能調整為至少８０億

元人民幣。今年４月曾有報道指，監管考慮對螞蟻集團處以約７億美元的罰款，比最初計劃的逾

１０億美元下調。螞蟻集團在２０２０年３７０億美元的ＩＰＯ被叫停後，中國人行等相關監管

部門一直在推動螞蟻的改革。



７﹒ 美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）據報上月派出小組往香港據報對騰訊音樂、

網易等中概股展開新一輪檢查，這比去年第三季開展的首輪檢查規模要大。ＰＣＡＯＢ檢查是履

行中美去年所簽的協議。



８﹒ 中國６月外匯儲備回升至３１９３０億美元，較５月增加１６５億美元，升幅為

０﹒５２％。截至６月末，黃金儲備６７９５萬盎司，環比上升６８萬盎司，是人行黃金儲備連

續第八個月增加。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３３６，較上個交易日４

時３０分收盤價升１２９點子，止兩連跌。人民幣兌一美元中間價今報７﹒２０５４，較上個交

易日小升４４點子。官方中間價不跌反升，顯示監管強烈維穩信號。（ｃｔ）

