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AH股新聞

07/07/2023 17:00

《鍾之日記》外圍拖累魚缸下沉，阿里盼罰興奮走高

　　《鍾之日記》７月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　關注耶倫訪華釋出哪些訊號，Ａ股全日表現偏悶。美國小非農就業數據意外強勁，打消今年
年內降息的希望，美股周四（６日）急挫，拖累滬深股市今早低開，滬指先失三千二，盤中多個
科技概念板塊跌幅擴大，儘管午後券商股有拉升的跡象，但滬指終告低收，全日跌０﹒２８％報
３１９６﹒６１點，失三千二。
　　回顧全周，人民銀行例會稱堅決防範匯率大起大落風險，助滬指周一（３日）大漲超過
１﹒３％，周二（４日）作整固，但去到周三（５日）財新服務業ＰＭＩ表現弱，內需亮紅燈，
加上高盛發報告唱淡內銀，令滬指快速向下調整，累計全周滬指稍跌０﹒１７％，近乎打和收場

　　多個科技概念板塊捱沽，深成指今日跌０﹒７３％，創業板指更挫１﹒０５％。
　　人行本周大幅收水，全周共回籠１１５６０億元人民幣，而兩市今日僅成交７９９８億元人
民幣，是５月２３日以來新低，按日減少２﹒４％。
　
＊７月美加息機會大，港股受挫＊
　
　　美國私營機構ＡＤＰ昨天公布，６月私營企業就業職位大幅增加４９﹒７萬，遠超預期的
２２﹒８萬，對７月份加息確立的機會加大，今年年內降息預期下降，美股下挫拖累港股急跌，
恒指今早曾低開低走，盤中跌過最多２５３點，科技股繼續捱沽。最終恒生指數收報１８３６５
，跌１６７點或跌０﹒９％，累計全周跌２﹒９％。今日港股主板成交９９４﹒５６億元。
　
＊不怕罰錢只怕不罰，螞蟻集團盼重生＊
　
　　據《路透》引述知情人士表示，中國可能最快於周五宣布對螞蟻集團處以至少８０億元人民
幣的罰款，料人行將在未來數天披露罰款一事。螞蟻及人行均暫未有回應。
　　巨額罰款通常不是甚麼好事，足以讓一家中小企業面臨滅頂之災，但阿里（０９９８８）已
經苦等這筆罰款超過兩年半。２０２０年１０月，螞蟻集團在香港上市前夕竟突然被叫停，在當
時而言是全球最大的ＩＰＯ就此戲劇性踩了剎車，自此以阿里為首的中概股結束了「高處未算高
」的股價上升通道，迎來的是監管部門對互聯網平台行業的連串重拳出擊，而陷入風暴中心的馬
雲則長期神隱，偶爾才會露一次面。
　　在這兩年半內螞蟻集團發生了本質上的變化，下架互聯網存款產品，主力做消費金融業務，
並強化與阿里集團的隔離。重重整改的背後也只是為了監管機構的放行，如果罰款落地則意味著
中國對螞蟻集團的監管告一段落，日後甚至有機會重新啟動ＩＰＯ。
　　阿里全日股價升３﹒４％，報８４﹒３元。
　
＊特斯拉推現金回贈引戰，汽車股氣壓低＊
　
　　在第１３屆中國汽車論壇上，包括特斯拉在內的１６家主流車企聯合簽署維護公平競爭市場
秩序承諾書，停止減價戰。但相隔一日，特斯拉便推出新車主優惠。特斯拉宣布，７月７日起升
級Ｍｏｄｅｌ　３╱Ｙ引薦獎勵。成功引薦好友下訂並提車，購車人可獲得３５００元人民幣引
薦獎勵及９０天ＥＡＰ免費試用權，引薦人可享７０００積分獎勵、可兌換超充額度、兒童學步
車等。
　　車企或轉移另一條戰線，汽車股全線走低，蔚來（０９８６６）挫４﹒１％，比亞迪
（０１２１１）跌近３％，廣汽集團（０２２３８）跌２﹒５％，長汽（０２３３３）跌
２﹒３％，理想汽車（２０１５）跌１﹒７％，東風集團（００４８９）跌１﹒４％，吉利汽車
（００１７５）跌１﹒４％。
　　另外，交銀國際認為市場對Ｇ６預期過高，拖累小鵬汽車股價今日回吐５﹒２％，報
５４﹒６元。交銀國際指，小鵬汽車新車型Ｇ６的銷量和產量正在逐步提高，預計在３季度末和
４季度初可能接近頂峰，但穩態月銷量可能只在５－６千輛左右。這主要是由於市場競爭激烈以
及特斯拉潛在降價的影響。因此，該行認為Ｇ６的銷售可能不及預期。此外，交銀國際還將小鵬
汽車的港股和美股評級下調至「沽出」評級。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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