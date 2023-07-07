《鍾之日記》７月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



關注耶倫訪華釋出哪些訊號，Ａ股全日表現偏悶。美國小非農就業數據意外強勁，打消今年

年內降息的希望，美股周四（６日）急挫，拖累滬深股市今早低開，滬指先失三千二，盤中多個

科技概念板塊跌幅擴大，儘管午後券商股有拉升的跡象，但滬指終告低收，全日跌０﹒２８％報

３１９６﹒６１點，失三千二。

回顧全周，人民銀行例會稱堅決防範匯率大起大落風險，助滬指周一（３日）大漲超過

１﹒３％，周二（４日）作整固，但去到周三（５日）財新服務業ＰＭＩ表現弱，內需亮紅燈，

加上高盛發報告唱淡內銀，令滬指快速向下調整，累計全周滬指稍跌０﹒１７％，近乎打和收場

。

多個科技概念板塊捱沽，深成指今日跌０﹒７３％，創業板指更挫１﹒０５％。

人行本周大幅收水，全周共回籠１１５６０億元人民幣，而兩市今日僅成交７９９８億元人

民幣，是５月２３日以來新低，按日減少２﹒４％。



＊７月美加息機會大，港股受挫＊



美國私營機構ＡＤＰ昨天公布，６月私營企業就業職位大幅增加４９﹒７萬，遠超預期的

２２﹒８萬，對７月份加息確立的機會加大，今年年內降息預期下降，美股下挫拖累港股急跌，

恒指今早曾低開低走，盤中跌過最多２５３點，科技股繼續捱沽。最終恒生指數收報１８３６５

，跌１６７點或跌０﹒９％，累計全周跌２﹒９％。今日港股主板成交９９４﹒５６億元。



＊不怕罰錢只怕不罰，螞蟻集團盼重生＊



據《路透》引述知情人士表示，中國可能最快於周五宣布對螞蟻集團處以至少８０億元人民

幣的罰款，料人行將在未來數天披露罰款一事。螞蟻及人行均暫未有回應。

巨額罰款通常不是甚麼好事，足以讓一家中小企業面臨滅頂之災，但阿里（０９９８８）已

經苦等這筆罰款超過兩年半。２０２０年１０月，螞蟻集團在香港上市前夕竟突然被叫停，在當

時而言是全球最大的ＩＰＯ就此戲劇性踩了剎車，自此以阿里為首的中概股結束了「高處未算高

」的股價上升通道，迎來的是監管部門對互聯網平台行業的連串重拳出擊，而陷入風暴中心的馬

雲則長期神隱，偶爾才會露一次面。

在這兩年半內螞蟻集團發生了本質上的變化，下架互聯網存款產品，主力做消費金融業務，

並強化與阿里集團的隔離。重重整改的背後也只是為了監管機構的放行，如果罰款落地則意味著

中國對螞蟻集團的監管告一段落，日後甚至有機會重新啟動ＩＰＯ。

阿里全日股價升３﹒４％，報８４﹒３元。



＊特斯拉推現金回贈引戰，汽車股氣壓低＊



在第１３屆中國汽車論壇上，包括特斯拉在內的１６家主流車企聯合簽署維護公平競爭市場

秩序承諾書，停止減價戰。但相隔一日，特斯拉便推出新車主優惠。特斯拉宣布，７月７日起升

級Ｍｏｄｅｌ ３╱Ｙ引薦獎勵。成功引薦好友下訂並提車，購車人可獲得３５００元人民幣引

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車等。

車企或轉移另一條戰線，汽車股全線走低，蔚來（０９８６６）挫４﹒１％，比亞迪

（０１２１１）跌近３％，廣汽集團（０２２３８）跌２﹒５％，長汽（０２３３３）跌

２﹒３％，理想汽車（２０１５）跌１﹒７％，東風集團（００４８９）跌１﹒４％，吉利汽車

（００１７５）跌１﹒４％。

另外，交銀國際認為市場對Ｇ６預期過高，拖累小鵬汽車股價今日回吐５﹒２％，報

５４﹒６元。交銀國際指，小鵬汽車新車型Ｇ６的銷量和產量正在逐步提高，預計在３季度末和

４季度初可能接近頂峰，但穩態月銷量可能只在５－６千輛左右。這主要是由於市場競爭激烈以

及特斯拉潛在降價的影響。因此，該行認為Ｇ６的銷售可能不及預期。此外，交銀國際還將小鵬

汽車的港股和美股評級下調至「沽出」評級。



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