《經濟通通訊社７日專訊》高盛近日發表研報，對一些中資行評級進行下調。官媒《證券時

報》頭版發表評論文章，力斥高盛基於悲觀假設看空中國銀行基本面並不可取，很大程度上存在

誤讀。文章指銀行已積極壓降房地產風險敞口，對公房地產貸款和房地產業務非標資產佔比均有

不同程度下降；文章又指，今年基建投資的發力，無疑有利於城投平台現金流及盈利能力的恢復

，銀行在從土地財政到產業財政再到數據財政的轉型趨勢，政信業務有新空間。

惟Ａ場銀行股股價未有顯著提振，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒４％，農業銀行

（滬：６０１２８８）、建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒３％，中國銀行

（滬：６０１９８８）無升跌，招商銀行（滬：６０００３６）跌０﹒５％，平安銀行

（深：０００００１）跌０﹒３％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、交通銀行

（滬：６０１３２８）跌０﹒２％，興業銀行（滬：６０１１６６）跌０﹒１％。

高盛在報告中指，當股息、資本及撥備三者無法平衡時，銀行會優先考慮資本及風險緩衝，

股息目標會被放棄，料內銀會在２０２３至２０２５年面臨類似挑戰，加上由於內地地方債務的

風險，以及信貸投資組合損失加大下，可能會削弱盈利增長，內銀或迎來進一步調整。

高盛對５家銀行給予「賣出」、３家給予「中性」評級。在報告引發市場震動後，高盛隨後

稱並非渲染市場悲觀情緒，只是從三大角度分析了對當前中國國內銀行股的看法。（ｅｙ）

