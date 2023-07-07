《經濟通通訊社７日專訊》高盛近日發表研報，對一些中資行評級進行下調。官媒《證券時

報》頭版發表評論文章稱，力斥高盛基於悲觀假設看空中國銀行基本面並不可取，很大程度上存

在誤讀。文章指去年內地房地產行業不良率仍處於加速暴露期，上市銀行整體對公房地產不良率

持續上行至４﹒３％以上，但銀行已積極壓降房地產風險敞口，對公房地產貸款和房地產業務非

標資產佔比均有不同程度下降。

文章又指，今年基建投資的發力，無疑有利於城投平台現金流及盈利能力的恢復。在嚴格落

實地方政府隱性債務化解的同時，更要看到從平台融資到專項債融資、從基礎設施建設到基礎設

施盤活、從土地財政到產業財政再到數據財政的轉型趨勢，這也將給銀行政信業務帶來新的空間

。

高盛在報告中指，當股息、資本及撥備三者無法平衡時，銀行會優先考慮資本及風險緩衝，

股息目標會被放棄，料內銀會在２０２３至２０２５年面臨類似挑戰，加上由於內地地方債務的

風險，以及信貸投資組合損失加大下，可能會削弱盈利增長，內銀或迎來進一步調整。

高盛對５家銀行給予「賣出」、３家給予「中性」評級。在報告引發市場震動後，高盛隨後

稱並非渲染市場悲觀情緒，只是從三大角度分析了對當前中國國內銀行股的看法。（ｅｙ、

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