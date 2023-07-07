《經濟通通訊社７日專訊》商湯科技宣布「商湯日日新ＳｅｎｓｅＮｏｖａ」大模型體系將

多方位全面升級，以及在該體系下的一系列大模型產品更新和落地成果。

世界人工智能大會舉辦，在「大愛無疆．日日新」人工智能論壇上，商湯著重介紹並展示了

其大模型技術自正式發布以來與產業各方的應用實踐，包括商湯絕影最新打造的智能座艙產品和

車路雲協同交通體系等，以及在金融、醫療、電商、移動終端、產業園區等行業生產實踐中的落

地應用。



＊降低大模型的下游應用成本和門檻＊



商湯科技董事長兼ＣＥＯ徐立表示，大模型的突破掀起了人工智能新一輪技術革命，隨之而

來的是產業需求呈現爆炸式增長，全新的應用場景和應用模式正迅速湧現。商湯希望通過「大模

型＋大裝置」持續推動ＡＩ基礎設施能力的躍進提升，不僅打造通用能力更加強大的基礎模型，

也進一步高效融合不同垂直領域的專業知識，構建更懂行業、更具專長的專業大模型，從根本上

降低大模型的下游應用成本和門檻，讓大模型的產業價值在千行百業中綻放。

商湯的自研生成式大模型商湯秒畫ＳｅｎｓｅＭｉｒａｇｅ ３﹒０的模型參數從今年４月

首次發布以來的１０億提升至７０億量級，能夠實現專業攝影級的圖片細節刻畫。

商湯如影ＳｅｎｓｅＡｖａｔａｒ ２﹒０數字人生成平台相較１﹒０版本的語音和口型流

暢度提升３０％以上，實現４Ｋ高清視頻效果，並帶來ＡＩＧＣ生成形象及數字人歌唱功能。

此外，商湯瓊宇ＳｅｎｓｅＳｐａｃｅ ２﹒０的空間重建效率提升２０％，渲染性能提升

５０％，每１００平方公里場景的建圖時間僅需３８小時即可完成（１２００ ＴＦＬＯＰＳ╱

秒算力支持）；而商湯格物ＳｅｎｓｅＴｈｉｎｇｓ ２﹒０對小物體的紋理及材質還原達到毫

米級精細度，並突破對高反光和鏡面物體的採集難題。（ｃｔ）

