《經濟通通訊社７日專訊》隨著中國的商業銀行下調一些存款產品的利率，不少想存錢的民

眾四處打聽，想方設法找到最優的存款利率，長途跋涉也要把錢存進去，外電把這種四處尋找最

優惠存款產品的行為稱為「特種兵式存款」，這個說法是源自內地最近興起的網絡用語「特種兵

式旅遊」。

外電引述一名深圳居民的說法指，他上月坐火車往返於鄰近的廣州，為的是要存１００萬元

（人民幣．下同），他稱在廣州三年內賺到的利息將比當地銀行多約４萬元，報道又引述另一名

居住在無錫的上班族，她為了存款不惜坐火車到上海，稱在上海多賺的利息遠遠超過了交通費用

。



＊民眾要找出最高的存款利率不容易＊



今年以來，多輪降息潮下，全國性大型銀行中長期定存利率普遍進入２時代，與此相對應的

是，地方中小銀行同期限定存掛牌利率輕鬆上３％，部分銀行掛牌利率甚至超過４％。而且多數

銀行對於異地跨省、跨城存款並沒有太多限制。

不過要找出最高的存款利率並不容易。雖然商業銀行會在其網站上公布名義利率，但實際上

，即使同一家銀行的分行也經常在不同城市提供不同的利率和激勵措施，從而留下了套利空間。

對於客戶來說，要找出最高存款利率的方式，包括在社交媒體上查看銀行的促銷信息、諮詢朋友

以及打電話或拜訪各個銀行的客戶經理。（ｊｔ）

