《經濟通通訊社７日專訊》中國較早前宣布限制鎵及鍺兩項關鍵礦物出口。美國國防部發言
人表示，擁有鍺戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。
發言人稱，國防部正在積極採取措施，利用《國防生產法》第三章的授權，增加國內對微電
子和太空供應鏈關鍵材料的開採和加工，包括鎵和鍺。
鍺用於高速計算機晶片、塑料和軍事應用，如夜視裝置及衞星圖像傳感器；鎵用於雷達和無
線電通訊設備、衞星和發光二極體（ＬＥＤ）。（ｊｔ）
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07/07/2023 09:29
【大國博弈】美國防部：有鍺戰略儲備，但沒有鎵庫存儲備
《經濟通通訊社７日專訊》中國較早前宣布限制鎵及鍺兩項關鍵礦物出口。美國國防部發言
人表示，擁有鍺戰略儲備，但目前沒有鎵的庫存儲備。
發言人稱，國防部正在積極採取措施，利用《國防生產法》第三章的授權，增加國內對微電
子和太空供應鏈關鍵材料的開採和加工，包括鎵和鍺。
鍺用於高速計算機晶片、塑料和軍事應用，如夜視裝置及衞星圖像傳感器；鎵用於雷達和無
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